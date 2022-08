Az éles rajtot követően azonnal megindultak a próbálkozások, egymást követték a szökési kísérletek, sajnos azonban alig négy kilométer megtétele után egy bukás borzolta a kedélyeket, amelybe a legjobb magyar versenyzőnek járó megkülönböztető trikót viselő Tóth Márkó (Magyarország) is belekeveredett, aki tudta ugyan folytatni, de a nap végén elveszítette a mezt.



Az első gyorsasági részhajrához közeledve egy hat fős csoport lépett el minimális előnnyel, ám a kisvárdai sprint előtt utolérték őket. A megszerezhető pontokért hatalmas csata alakult, végül az összetett verseny éllovasa, a sárga trikós Dominik Ratajczak (Lengyelország) bizonyult a leggyorsabbnak, ezzel virtuálisan átvéve a pontversenyben is a vezetést. Mintegy hatvan kilométer megtétele után tizenhárom fő szakadt el, s mivel szinte minden erős nemzet képviseltette ebben a sorban magát, így hamar elkezdett nőni az előnyük. A második gyorsasági részhajrát Malthe Ostergaard Bergenholz (Dánia) nyerte, majd a nyíregyházi körpályára beérve Hubert Grygowski (Lengyelország) ment tovább egyedül a szökésből, pillanatok alatt tetemes előnyre szert téve, s végül magabiztosan megnyerve a szakaszt. Másodikként Martti Lenzius (Észtország), míg harmadikként Mihnea-Alexandru Harasim (Románia) ért célba. A legjobb magyar a szintén a Grygowskit üldöző csoportban tekerő Takács-Valent Márk (Magyarország) lett, aki a 14. helyen zárt.

– Tavaly ugyanezen a szakaszon buktam az egyik kanyarban, így mindenféleképpen vissza akartam térni, hogy revansot vehessek. Azt hiszem ez sikerült. Remek versenyt zártunk, végig nálunk volt a sárga trikó, megnyertük a csapatversenyt és a zöld trikót is megszereztük. Hatalmas köszönettel tartozom a társaimnak, mindenki kiadott magából mindent – nyilatkozta a díjátadót követően Grygowski.

Összetettben tehát Hubert Grygowski (Lengyelország) bő egy perc előnnyel diadalmaskodott Mihnea-Alexandru Harasim (Románia) előtt – a harmadik Gabriele Bessega (Olaszország) lett. A legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikót a tizenharmadik helyen végző Takács-Valent Márk (Magyarország) szerezte meg, a pontversenyt a prológ győztese Dominik Ratajczak (Lengyelország), míg a fiatalok összevetését Martti Lenzius (Észtország) nyerte.

– Folyamatos támadások jellemezték a mai napot, az erősebb csapatok igyekeztek minél nagyobb tempót diktálni. A táv második felében belekerültem egy bő tíz fős szökésbe, s habár nem gondoltam volna, hogy ez az elmenés életképes lesz, de végül hazaértünk. A mai teljesítményemmel elégedett vagyok, nem éppen a sík szakaszok kedveznek nekem, de sikerült jó eredménnyel zárnom és természetesen annak is örülök, hogy én lettem a legjobb magyar versenyző – mondta Takács-Valent Márk.

Eredmények

2. szakasz, Vásárosnamény-Nyíregyháza (117,4 km)

1. Hubert Grygowski (Lengyelország) 2:45:56, 2. Martti Lenzius (Észtország) + 46 mp, 3. Mihnea-Alexandru Harasim (Románia) + 50 mp, 4. Pawel Wieczkowski (Lengyelország) + 56 mp, 5. Primoz Kirbis (Szlovénia) + 56 mp, 6. Boas Lysgaard (Dánia) + 56 mp, 7. Pietro Dapporto (Olaszország) + 56 mp, 8. Malthe Ostergaard Bergenholz (Dánia) + 56 mp, 9. Martin Jurik (Szlovákia) + 56 mp, 10. Kilian Kummerer (Ausztria) + 56 mp … 14. Takács-Valent Márk (Magyarország) + 56 mp.

Összetett

1. Hubert Grygowski (Lengyelország) 5:25:03, 2. Mihnea Alexandru Harasim (Románia) + 1:03, 3. Gabriele Bessega (Olaszország) + 1:11, 4. Boas Lysgaard (Dánia) + 1:11, 5. Martti Lenzius (Észtország) + 1:12, 6. Kilian Kummerer (Ausztria) + 1:13, 7. Pawel Wieczkowski (Lengyelország) + 1:16, 8. Malthe Ostergaard Bergenholz (Dánia) + 1:20, 9. Lucas Maarfelt Toftemark (Dánia) + 1:20, 10. Cian Hampton (Ausztria) + 1:26 ... 13. Takács-Valent Márk (Magyarország) + 1:33 mp.