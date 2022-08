Az előző szezonban a Debrecen U22-es csapata magasan kiemelkedett a mezőnyből, ennek megfelelően utcahosszal nyerte meg az NB II.-es női bajnokság Észak-keleti csoportját. Mögötte azonban nagy volt a tülekedés a dobogós helyekért, a második helyet végül a Füzesabony szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva a harmadik helyre a Vitka SE futott be. A naményi alakulat hasonló szereplésben bízva, de már új edzővel, Sarca Darius Alexszel a kispadján készül a szeptemberben induló bajnokságra.

– Augusztus elején kezdtük a felkészülést, egész hónapban hetente öt foglalkozáson vesznek részt a lányok. Ezen kívül edzőmérkőzéseket is játszunk, megmérkőztünk mára Mátészalkával, terveink között szerepel egy Ungvár elleni mérkőzés is, hétvégén pedig Hatvanban veszünk részt egy négy csapatos nemzetközi tornán. Nagyon jó hangulatban dolgozunk együtt, a lányok fegyelmezetten végzik feladataikat, az gondolom, hogy eséllyel szállhatunk versenybe a dobogóért – mondta Sarca Darius Alex.

Ami a játékosmozgást illeti: Repák Dóra az Orosháza NB I./B-s csapatában folytatja pályafutását. Érkezett viszont Debrecenből a kapus Tusz Viktória, valamint Kisvárdáról Kochan Katerina és Anna Havavka csatlakozott a kerethez.