A vendégszektorban kényelmesen elhelyezkedő két norvég szurkoló csapatuk minden egyes bemutatott játékosát óriási üdvrivalgással köszöntötte. A tábor a kezdésig kilenc főre bővült – az északiak ünnepelni érkeztek Kisvárdára.

Be kell vallani, jó esély volt rá, hogy boldogan utazhatnak haza, elvégre a Molde az odavágón 3–0-re legyőzte a magyar ezüstérmest.

A Várkerti Vitézek is kitettek magukért, ők azért drukkoltak, hogy a klub történetének első nemzetközi kupakalandja csodába illő győzelemmel nyúljon hosszabbra.

Török László vezetőedző is motiváltan beszélt a találkozót megelőző napon tartott sajtótájékoztatón, pedig a mester dolgát nehezítette, hogy Ötvös Bence eltiltását töltötte csütörtök este és akkor még nem tudhatta a tréner, hogy az utolsó pillanatban is változtatnia kell a csapatán, mert a kezdőbe jelölt Milos Vranjanin bemelegítés közben megsérült.

Nehézség ide vagy oda, a hazaiak a várakozásnak megfelelően lelkesen kezdtek, az első – nem is kicsi – helyzet mégis a vendégek játékosa, a Norvégiában csodálatos gólt szerző Datro Fofana előtt adódott. Az Union Berlin játékosmegfigyelője is nagy valószínűséggel a 20 éves elefántcsontparti támadó miatt érkezett a Várkerti Stadionba. A szakember szerencsére azt jegyezhette fel a noteszéba, hogy a tehetséges futballista elpuskázta az első lehetőségét.

A következő sorba akár új nevet is írhatott, ugyanis Jasir Asani lecsapott egy pontatlan passzra, átverte Jacob Karlstrom kapust, majd megszerezte a várdaiak első gólját (1–0)! A Kisvárda a folytatásban is irányította a játékot, kulturáltan futballozott, nem rugdosta el feleslegesen a labdát, nyomást helyezett ellenfelére. Érezték a szabolcsiak, hogy nem szabad visszavenni a tempóból, mert sebezhetőek a norvégok. És milyen jól tették, hogy hajtottak: Asani újabb találattal egy gólosra csökkentette a hátrányt!

A vendégek egy-egy bedobásnál, kirúgásnál már az első félidőben látványosan húzták időt – nagyjából ezek voltak azok a helyzetek, amikor náluk volt a labda.

Fordulás után nem hibáztak annyit a norvégok, mint korábban, el is jutottak a hazai tizenhatosig, de továbbra is a Várda irányította a meccset. Voltak a kapu előtt élesen elszálló beadások és nagy Bohdan Melnik-bomba, de a Molde megúszta ezeket a helyzeteket.

Akármennyire is alárendelt szerepben játszott a norvég gárda, megmutatta, hogy jó csapat, a semmiből gólt szerezve a meccsen szépített (2–1), a párharc állását 4–2-re alakította. A vörös mezesek a végsőkig küzdöttek, de elfogyott az erejük, ami pontatlan passzokban és egyre csökkenő labdabirtoklásban mutatkozott meg. A hosszabbítás kiharcolásához szükséges két gólt így nem sikerült megszerezni, a Kisvárda Master Good így is minden dicséretet megérdemel, mert újoncként remek meccseket játszott és győzelemmel fejezte be szereplését a nemzetközi kupában!

Labdarúgás: Európa Konferencia Liga, 3. selejtezőkör, visszavágó

Kisvárda Master Good–Molde (norvég) 2–1 (2–0)

Várkerti Stadion, 2548 néző, v.: Durieux (luxemburgi).

Kisvárda: Odincov – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Melnik, Karabeljov – Asani (Navrátil, 71.), Makowski (Lucas, 78.), Camaj (Ilievszki, 78.) – Mesanovic. Vezetőedző: Török László.

Molde: Karlstrom – Hansen, Haugen, Risa – Linnes, Eriksen, Mannsverk, Mreivik, Knudtzon – Brynhildsen (Grodem, 71.), Fofana. Vezetőedző: Erling Moe.

Gól: Asani (14., 29.), illetve Mannsverk (70.).

Továbbjutott: a Molde, 4–2-es összesítéssel.

Gólleírás

14. perc: Linnes a saját térfeléről röviden adott haza, Asani lecsapott a labdára, a kapujából messzire kifutó Karlstromot megelőzte és kicselezte, majd egy állítás után 19 méterről az üres kapuba lőtt, 1–0.

28. perc: Makowski megtalálta a tizenhatos elé érkező Asanit, aki középről, 16 méterről kilőtte a jobb alsót, 2–0.

70. perc: Brynhildsen pontosan indította Mannsverket, aki egyedül vezethette a kapusra a labdát és mellett laposan ellőve a kapuba talált, 2–1.