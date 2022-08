Az év legnagyobb szabású nemzetközi egyetemi sporteseményét, a nyári Európai Egyetemi Játékokat rendezték július 17. és 31. között Lengyelországban. A łódźi megméretésen hazánk tizenhét magyarországi egyetemének 313 sportolója versengett az érmekért és az értékes helyezésekért. A magyar egyetemisták összesen 47 éremmel tértek haza, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum úszója Sztankovics Anna, aki az 50 mell bronzérme mellett 50 gyorson a leggyorsabbnak bizonyult, ezzel öregbítve hazánk és a Miskolci Egyetem hírnevét.

A riói és londoni ötkarikás játékon indult úszó tavaly szeptemberben igazolt Miskolcról Nyíregyházára és ezen rövid idő alatt bizonyította, hogy jó döntés volt az idehozatala, az áprilisi debreceni országos bajnokságon a legrövidebb táv mell és gyors számában is bronzérmet nyert. A júliusi budapesti világbajnokság azonban nem sikerült számára jól, Szollár Gergő tanítványa futamában legjobb idejétől elmaradva hatodikként csapott célba, összetettben pedig a tizenkilencedik helyen zárt, így nem jutott tovább.

– A 2020-as verseny a Covid miatt elmaradt, így mindenki nagyon várta már, hogy megrendezzék. A lengyelek igazán kitettek magukért mindenkit nagy szeretettel fogadtak. Mivel a húsz sportág helyszínei elég távol voltak egymástól, ezért a versenyzőket két kollégiumban szállásolták el – kezdte élménybeszámolóját Sztankovics Anna. – A mi szállásunk egy multifunkcionális csarnok mellett volt közvetlenül, amelyben az úszás és más sportágak mellett a falmászást is rendezték, így az utazással nem sokat kellett bajlódnunk. Az ott töltött három napomat alaposan kitöltötte az úszás, de azért más versenyeket is meg tudtam nézni.

A Nyíregyházi Sportcentrum úszója azt is elmondta, hogy konkrétek terveik nem voltak a versennyel kapcsolatban, mert a sportág most került be az esemény programjába, ezért nem volt viszonyítási alapjuk, de azért titokban reménykedett egy jó helyezésben. A számok sorrendje azonban okozott neki némi fejtörést.

– A nevezések alapján mindkét számban a második legjobb idő az enyém volt, ami némi bizakodásra adott okot. Nehézséget viszont az okozott, a délelőtti előfutamaim szinte egymás után következtek. A délutáni döntőkben ugyanez volt a helyzet, az ötven gyors és az ötven mell között mindössze egy fiú döntőt rendeztek, így alig három percem maradt a két szám között. Gyorson a második, míg mellen a harmadik legjobb idővel kerültem be. Alaposan átgondoltuk Gergővel és abban maradtunk, hogy az ötven gyorson mindent beleadok, a mellre meg marad, ami marad – árulta el a taktikát Sztankovics Anna. – Szerintem jól döntöttünk, örülök, hogy egy ilyen gyors után mellen is tudtam érmet szerezni, az úszott időkkel nem teljesen vagyok elégedett, de ezúttal a helyezés sokkal fontosabb volt – tette még hozzá.

Ami a jövőt illeti Sztankovics Anna elmondta, hogy szeptemberig a pihenésé a főszerep, aztán alaposan bele kell húznia, mert az uszodában komoly feladatok várnak rá és a tanulásban is helyt kell állnia, hiszen az utolsó évét kezdi meg az egyetemen.