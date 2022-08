Ami a magyarokat illeti, tizenegy bringás képviseli hazánkat, a nemzeti válogatottban Takács-Valent Márk, Tóth Márkó, Kárpáti Bálint, Erdős Gergely, Anda Attila és Szöllősy Ádám, míg az MKB Cycling Team csapatában Radics Milán, Dobai Dávid, Mindszenti Ákos, Takács Péter és Kovács Bercel igyekszik felvenni a harcot a nemzetközi elittel. Közülük Tóth Márkó szerezte meg a legjobb hazai versenyzőnek járó megkülönböztető trikót. A válogatott színeit erősítő kerékpáros tizenhat másodperc hátránnyal a tizenhatodik helyen zárt.

– Nagyon jól sikerült már a bemelegítés is, éreztem, hogy sikerülhet elérnem azt az eredményt, amit előzetesen kitűztünk. Persze az lett volna az igazi, ha nyerek, de ez a bő tíz másodperces hátrány volt a realitás. A szervezéssel is minden rendben volt, élveztem ezt a közel négy kilométert itt Nyíregyháza belvárosában. Az elkövetkezendő két napban szeretnék még javítani az összetettbeli helyezésemen – mondta az egyéni időfutam legjobb magyar kerekese, Tóth Márkó.

Természetesen a prológot követően összetettben is ugyanez a sorrend – a legjobb fiatalnak járó kék trikó a tizenharmadik legjobb időt elérő, Mitt Virgo (Észtország) vállaira került.

A One Belt One Road Nations’ Cup Hungary kerékpárverseny augusztus 18-án egy 111,6 kilométeres mezőnyszakasszal folytatódik Nyíregyháza és Ibrány között.Km

Eredmények

Prológ, Nyíregyháza-Nyíregyháza (3,8 km egyéni időfutam)

1. Dominik Ratajczak (Lengyelország) 4:25

2. Hubert Grygowski (Lengyelország) + 7 mp

3. Natan Gregorcic (Szlovénia) + 8 mp

4. Jakob Purtscheller (Ausztria) + 8 mp

5. Mihajlo Stolic (Szerbia) + 9 mp

6. Kajetan Wasowicz (Lengyelország) + 9 mp

7. Boas Lysgaard (Dánia) + 11 mp

8. Kilian Kummerer (Ausztria) + 11 mp

9. Mihnea-Alexandru Harasim (Románia) + 11 mp

10. Lucas Maarfelt Toftemark (Dánia) + 11 mp

…

16. Tóth Márkó (Magyarország) + 16 mp