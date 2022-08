A Kisvárda Master Good SE a román első osztályú Nagybánya elleni edzőmérkőzést követően újabb két hét kemény munkán van túl, melyet a hétvégén Nagybányán két edzőmérkőzéssel zárt. A romániai tornán a Beszterce mellett a kolozsvári egyetemi csapattal játszottak a rétköziek. Az elmúlt időszak tapasztalatairól, az elvégzett feladatokról kérdeztük a csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot.

– Az elmúlt két hétben elsősorban még az erőnléti munka dominált, mellette már foglalkoztunk a taktikai feladatokkal is, de a fő hangsúly az erőfejlesztésen és az állóképesség növelésén volt, hiszem ez mindennek az alapja – mondta Bakó Botond.

Nem volt azért zökkenőmentes a munka, a csapat programját egészségügyi problémák hátráltatták.

– Az első héten elég sokan megbetegedtek, amely felborította a menetrendünket, emellett három játékosunk apróbb sérülést szenvedett, ezért minimálisan módosítani kellett a programunkat. Szerencsére betegeink két-három nap után visszatértek és sérültjeink is meggyógyultak, így a múlt héten már teljes létszámban edzettünk. A szokásos munka mellett, hiányzóinkat próbáltuk visszaépíteni, megfelelő terheléssel szintre hozni. A hétvégi tornán az első napon kikaptunk a Besztercétől, másnap viszont legyőztük a Kolozsvárt. A két napon azt a formát és a teljesítményt láttuk, amely az elmúlt hetet jellemezte az edzésmunkában. Nyilván nem most kell csúcsformában lennünk, de biztos vagyok benne, ha nincsenek ezek a betegségek és sérülések, akkor jobb teljesítményre lettünk volna képesek. Ezeket is figyelembe kellett vennünk, amikor meccseltünk és ennek megfelelően forgattuk a csapatot és osztottuk el a játékperceket. Összességében hasznosnak ítélem meg tornát, a felkészülés ezen szakaszában is kellenek a mérkőzések, hogy az újak minél előbb be tudjanak illeszkedni, és az összhang egyre jobb legyen. Látszik a fáradtság a csapaton, de ez teljesen természetes a felkészülés negyedik hetében. Van még négy hetünk, azt gondolom, hogy elég lesz arra, hogy a bajnokságban már a legjobb arcunkat tudjuk mutatni – fogalmazott a Kisvárda vezetőedzője, aki az újakról is szót ejtett.

– Emberileg teljesen beilleszkedtek, már most jó a csapatkohézió a pályán kívül. Játékban természetesen több időre van szükségük, mert egy teljesen új rendszerbe csöppentek bele, teljesen új dolgokat kel megoldaniuk. Lépésről lépésre haladunk, csináljuk a feladatainkat, edzésről edzésre, napról napra egyre jobb lesz. A csapatépítés soha nem megy egy-két hét alatt, hat új játékos érkezett, idő kell míg megértik, átlátják a rendszert – zárta Bakó Botond.

A csapat a heti munkát követően csütörtöktől újabb nemzetközi tornán vesz részt, ezúttal Zilahra utaznak Karnik Szabináék, ahol a mieink és a házigazdák mellett a Craiova és Buzau lép még pályára.