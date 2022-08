Mint az ismert, az előző kiírásban a Nyírbátor megnyerte az NB II. Észak-keleti csoportját, azonban nem vállalta az osztályozó mérkőzésre, mert osztályváltás esetén nem rendelkeznek olyan csarnokkal, amely alkalmas NB I./B-s mérkőzések megrendezésére. Így a következő szezont is a sportág harmadik vonalában kezdi meg. Felkészülésüknek új edzővel vágtak neki, Molnár Andrást Falcsik Miklós váltotta a kispadon.

– Kissé átalakult csapattal augusztus 1-jén kezdtük meg felkészülésünket. Távozott Pánczél Zoltán, Illés Norbert és Fábián Vince, visszatért viszont Láng Márk. A felnőtt csapattal dolgozik a saját utánpótlásunkból Nagy Attila, Kolozsvári Kristóf, Köblös Gergő, Lengyel László és Fekete Zalán, akiknek a kezükben van a lehetőség, hogy bebizonyítsák, komoly feladatokat is rájuk lehet bízni – kezdte lapunk érdeklődésére Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője.

– Heti négy edzéssel készülünk az előttünk álló feladatokra. A makacs sérüléssel bajlódó Vasas György mellett Siket Kornél és Gubó Alex is hagyott ki edzéseket, de egyéb be nem tervezett események is hátráltatták a munkánkat. Ezek figyelembevételével alakítottuk ki a programunkat.

Az edzések mellett felkészülési mérkőzések is szerepelnek a Nyírbátor programjában. Falcsik Miklós csapata megmérkőzött már háromszor a DVTK-val, valamint a Tiszavasvárival és a Fehérgyarmattal. Petneházi Zsolt elmondta, hogy ezek az alkalmak megmutatták, hogy min kell javítaniuk még a szezon kezdetéig. A szakágvezető azt is hozzátette, hogy két edzőmérkőzést játszanak még a bajnoki rajtig, majd a célokról is beszélt.

– Helyi nevelésű fiatalokkal kiegészülve, az első öt hely valamelyikén szeretnénk végezni, de az eddigi eredményeinket figyelembe véve az lenne az igazi, ha érem kerülne a játékosok nyakába a szezon végén – zárta Petneházi Zsolt.

A Nyírbátor megyei rangadóval kezdi a szezont, szeptember 10-én a Tiszavasvárit fogadja.