Nem pihenhetnek a kisvárdaiak, a csütörtöki Euróra Konferencia Liga-mérkőzés után vasárnap újra bajnoki mérkőzésen lépnek pályára. A szabolcsiak látszatra mindent kiadtak magukból a Molde ellen, a visszavágó utolsó 15-20 percében még a cserék beállásával is lelkes, de fáradt csapat benyomását keltette a társaság. Feltételezhetően újra sok helyen változik a kezdőcsapat, hiszen a Puskás Akadémia ellen minél frissebben kell kiállni a jó eredmény érdekében.

– Ezen a héten is úgy dolgozott a stáb, mint korábban, vagyis párhuzamosan készült a nemzetközi és a magyar bajnoki mérkőzésre – mondta el Török László vezetőedző. – Korábban is elmondtuk, hogy ha már az első három fordulót itthon játsszuk, ebből a sorozatból szeretnénk a lehető legjobb eredménnyel kijönni. A tabellából még nem lehet nagy következtetéseket levonni, de az mégiscsak számít, hogy a Puskás Akadémia elleni sikerrel megerősítsük a pozíciónkat (a Kisvárda vezeti a bajnokságot – a szerk.). Most már az adatok is azt mutatják, hogy egyre fáradtabbak a játékosok, de megvan ahhoz a megfelelő háttérmunka, hogy vasárnapra frissebbek legyünk.

A felcsútiak is érdekeltek voltak az EKL-ben, ám ők már az előző körben elvéreztek a portugál Vitória Guimaraes ellen. A bajnokságban 1–0-ra kikaptak a Ferencvárostól, míg legutóbb az Újpestet legyőzték 2–0-ra, ám Skribek Alent kiállították, így a sérült Spandler Csaba, Nagy Zsolt és Szolnoki Roland mellett rá sem számíthat Hornyák Zsolt vezetőedző.

– Szervezett csapat az ellenfelünk – folytatta a tréner. – Tudjuk, hogy van három sérültjük és egy eltiltottjuk, ám elég bő a keretük ahhoz, hogy így is erős kerettel álljanak ki. A legfontosabb a saját játékunk. Csütörtökön velünk ünnepelt a csodálatos közönségünk, arra törekszünk, hogy ez vasárnap is így legyen.

Labdarúgás: NB I., a 3. forduló programja

Péntek

20: DVSC–Vasas

Szombat

18: Kecskemét–Mezőkövesd; 20.15: Újpest–ZTE

Vasárnap

18: Kisvárda–Puskás Akadémia; 20:Ferencváros–Mol Fehérvár; 20: Honvéd–Paks