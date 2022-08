A Magyar Kupa főtáblájának első köre után megyénkből két csapat maradt állva (az első két osztály csapatai később csatlakoznak). A Mátészalka és az Újfehértó számára hétvégén jön az újabb feladat: előbbi szombaton fogadja (16.30) a Borsod megyei bajnokságban vitézkedő Hidasnémetit, utóbbi vasárnap, Tégláson látja vendégül (16) az NB III. Keleti csoportjának ötödik helyén álló Tiszafüredet.

– Az NB III.-as csapat gerince, 8-10 játékos megmaradt a Hidasnémetinél – beszélt a Mátészalkát irányító Kiss Tamás az előző idényben még magasabb osztályban szerepelt ellenfélről. – Igyekeztem feltérképezni őket. Meccsüket sajnos nem láttam, de beszéltem kollégákkal, például a balmazújvárosi edzővel, akivel az előző körben találkoztak, illetve a cigándi edzővel, velük felkészülési meccset játszottak. Nagyon masszív, jó játékosállománnyal rendelkező együttes. Rengeteg diósgyőri nevelést foglalkoztatnak, a rutinosak között említhetjük George Menougongot, Takács Pétert, Szalma Pált, valamint van három játékosuk Szlovákiából. Az a célunk, hogy állva maradunk a kupában, amiatt is, mert a következő körben becsatlakoznak az NB I.-es és az NB II.-es gárdák, márpedig mindenkinek nagy álma egy nagy csapatot fogadni. A lehetőségekhez képest jól felkészültünk, ismerem a játékosaimat, ezek tudatában úgy érzem, nagyon jó meccset fogunk játszani és van esélyünk a továbbjutásra.

– Végre egy meccs otthon! Téglásnak ezúton is köszönjük az edzéslehetőséget és azt is, hogy ott játszhatjuk ezt a mérkőzést – mondta Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője. – A pálya nem ismeretlen, ráadásul idegenben is sok szurkoló nézi meg a meccseinket, ezért úgy gondolom, vasárnap is szép számmal kilátogatnak. Az NB III. egyik legjobb formában lévő csapatát fogadjuk, sok jó futballistája van, lendületesen játszik. Egy osztállyal feljebb nagyobb az iram, bár attól nem féltem a csapatot, hogy ne bírná erővel. A kérdés, hogy mennyire tudjuk felvenni a ritmust gondolkodásban. Az szól mellettünk, hogy nyomás nélkül játszhatunk és a fiúk éhesek a sikerre, biztos vagyok abban, mindent beleadnak. Hogy ez mire elég, az majd a végén kiderül.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 2. kör

Szombat, 16.30: Mátészalka–Hidasnémeti

Vasárnap, 16.00: Újfehértó–Tiszafüred (Tégláson)