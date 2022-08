A futsal NB I. új idénye két újonc csatájával, az élvonalban a Nyírgyulaj jogán elinduló Nyírbátor és az NB II. Keleti csoportját megnyerő Rubeola összecsapásával indult. A bátoriak remekül indították a mérkőzést, már a 10. percben előnybe kerültek, majd 1–1-es első félidő után a második játékrészben átrobogtak ellenfelükön és magabiztos győzelmet arattak.

Hétfőn megyénk másik csapat, az ugyancsak újonc A’Studió Futsal Nyíregyháza is megkezdi szereplését az élvonalban. Lakatos Lászlóék rögtön nehéz feladattal találják szemben magunkat, hiszen a Veszprém érkezik a Continental Arénába. A dunántúli gárda évek óta tagja az élvonalbeli mezőnynek. Ha csak az elmúlt évek eredményeit nézzük: 2021-ben Magyar Kupát és bajnoki bronzérmet nyertek, az előző idényben négybe jutottak a kupában és ötödik meccsen maradtak le a bajnoki dobogóról. A klub honlapján úgy fogalmaztak, minimális célkitűzés a felsőházba kerülés.

– Míg mi újoncként, újoncjátékosokkal szerepelünk, addig a Veszprémet nem kell bemutatni az élvonalbeli mezőnynek – mondta el Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – Fehér Zsolt régóta irányítja ellenfelünket. Voltak ott is változások, de kellőképpen tudtak erősíteni, külföldi játékost is szerződtettek. Nehéz dolgunk lesz, mint ahogy az egész idényben. Csapatként kell funkcionálnunk. Örömteli, ha az élcsapatok ellen tudunk pontot, pontokat szerezni, de nekünk elsősorban a feljutó csapatokkal kell felvennünk a versenyt, közülük szeretnénk a legjobban teljesíteni. A Berettyóújfalu elleni felkészülési meccsen jó produkciót nyújtottunk, az Újpest ellen is megvoltak a helyzetek, viszont itt már nem elég, ha jól védekezel, az adódó ziccereket be kell rúgnunk és akkor lehet keresnivalónk.