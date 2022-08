A Kisvárda női élvonalbeli és utánpótlás csapatai már javában dolgoznak, de NB II.-es férfi gárda sem tétlenkedik, Türk Ferenc alakulata is már gőzerővel készül a szeptemberi rajtra.

– Augusztus elsején kezdtük a munkát, az első három hétben minden hétköznap edzettünk. Ezt követően hetente négyszer találkozunk, a versenyidőszakban pedig heti három alkalom lesz a penzum – mondta Türk Ferenc.

Az edzések mellett természetes felkészülési mérkőzések is szerepelnek a programban, amelyeken a szakmai stáb folyamatos visszajelzést kap az elvégzett munkáról.

– Már az első héten is játszottunk edzőmeccset, túl is vagyunk már három alkalmon, de a felkészülés középső szakaszában heti kétszer lépünk pályára „osztálytársaink” ellen.

Ami a játékosmozgást illeti, Türk Ferenc gyakorlatilag változatlan játékoskerettel dolgozhat az előttük álló szezonban is.

– Év közbe kiszállt Petykó Tamás, nyáron Papp Péter Fehérgyarmatra távozott, visszatért viszont a beálló Bod Bence és jobbátlövő Tuska Szabolcs. Rajtuk kívül a saját utánpótlásunkból hoztunk fel fiatalokat, többek között Király Nándort, Jenei Miklóst, Revák Lászlót, nekik egyre nagyobb szerepet szánunk.

Tavaly a 6. helyet szerezte meg a csapat, Türk Ferenc azt mondja, bitang kemény szezon elé néznek, ezért nem is bocsátkozott jóslásokba.

– Nagyon kemény a mezőny, ide kapott besorolást a Mezőkövest, de a nagy terveket szövögető DVTK is ellenfelünk lesz és a Nyírbátorról sem szabad megfeledkezni. Egy szó, mint száz, aki dobogón szeretne végezni, annak alaposan fel kell kötnie azt a bizonyos alsóneműt. Nekünk az a legfontosabb, hogy minél több helyi fiatalt építsünk be a csapatba – zárta Türk Ferenc.

A Kisvárda szeptember 11-én a Mezőkövesdet fogadja a bajnoki nyitányon.