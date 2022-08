Javában tart az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság következő idényére hangoló Hübner Nyíregyháza BS felkészülése. Az első két héten a csapat magyar magja végezte az edzéseket.

Pethő Ákos, Alberto Ona és Szollár Gergő igen fiatal társaságnak tarthatja a foglalkozásokat. Az egyik legifjabb kosaras egy új igazolás, az Alba Fehérvártól érkezett Kass Balázs. A 20 éves irányító utánpótlásévei alatt számos éremmel gazdagodott, klubjával játszott nemzetközi meccseket és a válogatottakat is végigjárta. Azt tervezi, hogy a következő idényben a felnőttek között is leteszi a névjegyét.

– Fehérváron nagyszerű játékosoktól tanulhattam, tulajdonképpen mindent megkaptam, a játéklehetőséget leszámítva – válaszolt a fiatal kosaras arra a kérdésre, miért választotta a Cápákat. – Az utolsó szezon végén éreztem, hogy jó lenne egy környezetváltás, épp ekkor megkeresett Pethő Ákos, hogy szívesen látna a csapatában. Fontos volt, hogy ismerem őt, hiszen a keze alatt lettem profi játékos. Az ő személye és a remélt, több játéklehetőség volt a döntő. Fehérváron is megtapasztaltam, hogy a fiatalként nagyon jól kell védekezni, szerintem a legtöbb pluszt egyelőre így lehet hozzátenni. Úgy érzem, ebben sokat fejlődtem, de meccsszituációban is ki akarom próbálni magam, valamint irányítóposzton is meccsrutint szereznék. Szeretnék én is hozzájárulni ahhoz, hogy minél jobb helyezést érjen el a csapatunk!

Nemcsak a játékosok, hanem például Orendi Botond technikai vezető mögött is mozgalmas napok vannak. Vasárnap este az első légiósért, Harrison Hendersonért vezetett el Budapestre, majd hétfőn, különböző időpontokban további három amerikai játékos, Ty Groce, Darius Perry és Jaycee Hillsman gépe is leszállt a Liszt Ferenc Repülőtéren. A négy kosaras az orvosi vizsgálatok és a gyors akklimatizálódás után munkába állt. A csapat ötödik légiósa, Marek Dolezaj később érkezik, hiszen a szlovák válogatott a 2025-ös Európa-bajnokság előselejtezőjében játszik két meccset a héten.

Ha már mérkőzések. Arra sem kell sokat várni, hogy a Blue Sharks pályára lépjen, hiszen jövő szerdán a szlovákiai Iglón játszik a hazaiakkal, majd három nappal később viszontlátja ellenfelét a Continental Arénában. A nyíregyházi közönség szeptember 9-10.-én, a Sitku Ernő Emléktornán láthatja először a csapatot. A Cápák játszanak továbbá két mérkőzést a DEAC-cal, majd szeptember 24-én a Honvéd vendégeként tartják a főpróbát.

Azóta biztossá vált, hogy a bajnokságot két idegenbeli mérkőzéssel kezdik: előbb Kecskemétre (szeptember 30.), majd Debrecenbe (október 8.) látogatnak. Az első hazai bajnoki mérkőzésre október 12-ig kell várni, akkor a Szolnoki Olajbányász látogat Nyíregyházára.