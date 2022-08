Két veretlen csapat találkozott szerdán a honi élvonalbeli bajnokság 6. fordulójában Pakson. A házigazdák két győzelmük mellett két döntetlent számláltak, míg a vendég Kisvárda három sikere mellett két alkalommal gyűjtött egy pontot a mérkőzésig. Veretlenségük mellett Waltner Róbert és Török László együttese mutatta be a bajnokság eddigi leggólerősebb játékát, így nyílt sisakos mérkőzésre volt kilátás. Ennek szellemében is kezdődött a két gárda tizenharmadik tétmérkőzése Antal Péter sípszavára. Ha már a számmisztikánál járunk, Antal Péter legutóbb idén március 13-án vezetett a Kisvárdának, akkor a Gyirmót ellen nyertek a szabolcsiak 1-0-ra. Mindkét gárda támadólag lépett fel, a hetedik percben aztán kis híján a vendégek megszerezték a vezetést, de Peteleu ígéretes helyzetből a bal kapufa mellé gurította a labdát. Az első negyedóra végén aztán Navrátil már nem hibázott, a leshatárról remekül kiugorva értékesítette a Karabeljovtól kapott labdát. A játékrész közepén megduplázta előnyét a vendéggárda. Camaj harcolt ki egy szabadrúgást Osváth mellett a bal oldalon, 11 méterre az alapvonaltól. Ő állt a labda mögé és mesterien csavart jobbal a bal fölső sarokba, az albán-montenegrói csatárnak ez volt a hatodik gólja a bajnokságban. A láthatóan megzavarodott Tolna megyeiek ellen vezetésük biztos tudatában felszabadultan szövögette támadásait a Kisvárda. A játékrész első és egyetlen kapura rúgását Haraszti jegyezte, távoli pontatlan kísérletét Hindrich szemmel kísérte az alapvonalon túlra. A hazaiak mestere lehetett elégedetlenebb övéi produkciójával, Waltner Róbert a szünetben három helyen is változtatott kezdő tizenegyén, míg a vendégek változatlan összeállításban futottak ki a második negyvenöt percre. Alig telt el hat perc amikor a Kisvárda elvégezte ötödik szögletét, Camaj mesterien középre csavart labdáját Karabeljov öt méterről a kapu közepébe bólintotta. A bolgár válogatott játékosnak ez volt a negyedik gólja kisvárdai színekben. Az első hazai helyzetig negyedórát kellett várni, egy szögletet követően Hindrich a labda alá futott, Windecker azonban az üres kapu mellé bólintott. Pár perc múlva azonban már nem hibázott, a csereként beállt Gyurkits beadását fejelte a léc alá. A találat új lendületet adott a hazaiaknak, átvették a játék irányítását, többet volt náluk a labda, de csak helyzetekig jutottak, az eredmény már nem változott. A Kisvárda ezzel immár 12 bajnoki óta őrzi a veretlenségét (7 győzelem, 4 döntetlen), a piros-fehér együttes legutóbb április 9-én a Várkerti Stadionban a Mezőkövesdtől kapott ki (1–2).

Paks-Kisvárda Master Good 1-3 (0-2)

Paksi FC Stadion, 1604 néző, v.: Antal (Albert, Csatári).

Paks: Rácz – Osváth (Vas, a szünetben), Lenzsér, Kádár, Szabó J. – Windecker, Papp (Nagy, 72.) – Sajbán (Bőle, a szünetben), Haraszti (Gyurkits, 60.), Szabó B. (Balogh, a szünetben) – Varga. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Kisvárda Master Good: Hindrich – Hej, Vranjanin, Kovacic, Peteleu – Ötvös (Melnik, 72.), Karabeljov – Camaj (Asani, 66.), Lucas (Makovszki, 66.), Navrátil (Vida, 85.) – Ilievszki (Mesanovic, 66.). Vezetőedző: Török László.

Gól: Navrátil (17.), Camaj (24.), Karabeljov (52.) illetve Widecker (63.).