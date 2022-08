Szeptember első hétvégéjén Európa legkiválóbb jet-ski versenyzői veszik birtokba a leveleki Szabadidőközpont tavát. A három versenyből álló 2022. évi Európa-bajnoki sorozat záró futamának a lengyelországi és a portugáliai verseny után immáron negyedik alkalommal ad otthont a Nyíregyháza melletti leveleki tó. A 11 állós, ülős, valamint freestyle versenykategóriában péntek reggel kezdődnek az autós forma1-ből ismert pole-pozíciós futamok. Kategóriánként 3-3 futamban rajtolnak el a versenyzők péntek délutántól vasárnap estig, s a 3 futam összesítése dönti el a Jet-ski Magyar Nagydíj végeredményét.

Az időjárás tavaly megtréfálta a szervezőket, mint ismert a tomboló vihar miatt az első napon megfeszített munkát igényelt a pálya és annak környékének rendbetétele. Ez az esztendő újabb kihívás elé állította a szervezőket, erről Mikucza Tamás főszervező beszélt szerdán, a leveleki Halfarock mólón, ahol az eseményről tájékoztatták a sajtó képviselőit.

– Az aszály írta át az eddig megszokott forgatókönyvet, az alacsony vízállás miatt el kellett térnünk az eddig megszokott pálya vonalától, új pályát kellett kijelölnünk. Szerencsére ezzel nem volt problémánk, mert a tónak van erre alkalmas része.

dr. Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza sportbizottságának elnök beszédében a verseny sportértéke mellett annak turisztikai jelentőségét hangsúlyozta.

– Nyíregyháza számára nagy megtiszteltetés és elismerés, hogy idén már negyedik alkalommal együtt tudunk dolgozni a Magyar Jet-ski Szövetséggel. Ez a verseny amellett, amellett, hogy felírta a várost a technikai sportok térképére, idegenforgalmi szempontból is jelentős, hiszen az Európa különböző részeiről érkező csapatok és versenyzők Nyíregyházán szálltak meg. A versenyzés mellett megismerhetik a megyeszékhely és környékének nevezetességeinket, a most zajló Vidor Fesztivál programjaiba is bepillantást nyerhetnek.

Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski szövetség elnöke elmondta, hogy az előnevezések alapján 20 nemzet közel nyolcvan versenyzőjét várják a hétvégére. Büszkén emelte ki, hogy a huszonnégy fős magyar válogatott közel fele utánpótlás korú. Az elnök azt is megemlítette, hogy az Európa Bajnoksággal egyidejűleg rendezik a Ski (állós) Junior Világbajnokság idei egyetlen versenyét a 10-12 és a 13-15 éves kategóriákban és az esélyekről is szót ejtett.

– Az Európa Bajnokság Magyar Nagydíján 5 érmet várunk versenyzőinktől, az esélyesek: Major Marcell Runabout GP4, Süli Csaba Ski GP3, Szabó Barnabás Ski GP1, Cseke Zsolt Runabout Veterans GP1 és Kasza György Runabout GP1 kategóriában. A Junior Világbajnokság két kategóriájában nagyobbak az elvárásaink, a legfiatalabbak Ski GP3.2 kategóriájában Marvin Bohuslavot és Puskás Zekőt, a 13-15 évesek Ski GP3.3 kategóriájában a címvédő nyíregyházi Jászai Csongort és Ifj. Komonyi Lajost várjuk a dobogóra – zárta Czeller Béla.