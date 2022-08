Varázslatos környezetben fekvő stadionban, a jó nevű Molde otthonában folytatódik a Kisvárda Master Good európai kupakalandja. Az ellenfél huszadszor szerepel nemzetközi porondon. Ötszörös norvég bajnok, legutóbb 2019-ben nyerte meg hazája pontvadászatát, így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott, a csoportkörbe jutásért a Ferencvárossal találkozott, a párharcot 3–3-as összesítéssel, idegenben szerzett kevesebb góllal veszítette el. Az Európa-liga csoportkörében folytatták szereplésüket, ott az Arsenal mögött, de a Dundalk és a Rapid Wien előtt végezve csoportmásodikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol a 16 közé jutásért a német Hoffenheimet múlta felül 5–3-ra, a nyolcaddöntőben a spanyol Granadával szemben vérzett el 3–2-es összesítéssel – emlékeztet a kisvardafc.hu.

A Molde 17 meccses veretlenségi sorozattal (15 győzelem, 2 döntetlen) a háta mögött várja a csütörtök 19 órakor kezdődő találkozót. Az Európa Konferencia Liga második selejtezőkörében a hazai meccsét 4–1-re nyerte meg, végül kettős győzelemmel, 6–2-es összesítéssel abszolválta a svéd Elfsborg elleni párharcot. A norvég bajnokságban múlt vasárnap 3–0-ra megverte a Strömsgodsetet, ezzel megerősítette vezető pozícióját.

Mint ismert, a Kisvárda a Kajrat Almatin magabiztosan jutott túl, az NB I. nyitányán viszont hiába vezetett kétszer is, őrületes utolsó percek után 2–2-re végzett a Debrecennel.

– Azt a mérkőzést lezártuk és a Molde került fókuszba – vezette fel az összecsapást Török László vezetőedző. – A kazahsztáni után újabb, más futballkultúrát képviselő együttessel találkozunk. Tisztában vagyunk vele, hogy más szint a Molde, hiszen Norvégia egyik legerősebb csapatáról beszélünk, ezt mutatja a jelenlegi helyezése és az utóbbi időben elért eredményei. Nemzetközi szinten is erős gárdáról van szó, amelynek nehéz az erősségeiről beszélni, ugyanis nagyjából mindenben remekel. Amit a futballban ki lehet meríteni, azt beleteszik a játékukba. Nagy előnyük, hogy modern technológiával kialakított és működő műfüves stadionjuk van, amit szeretnek fellocsolni, hogy a gyors labdajáratásra épülő játékuk még eredményesebb legyen. Gyorsak a támadóik, rövidebb, egy-két érintős passzok mellett mélységi passzokkal is operálnak. A játékosokat profiloztuk és a csapatjátékukat is ugyanolyan teljeskörűen elemeztük, mint korábban az Almatiét.

– Gerliczki Máté kollégám említette, hogy egy kisváros kis csapata voltunk, ám most már egy kis város nagy csapata vagyunk. Jó eredménnyel szeretnénk zárni a norvég túrát is. Ugyan a második mérkőzésen dől el minden, pozitív élményekkel akarunk eljönni, hogy itthon jó meccset játszhassunk – tette hozzá a tréner.

A kisvárdai delegáció szerda reggel utazott el az 1800 kilométerre, északra fekvő norvég városba. A csapat este már a mérkőzés helyszínén edz, majd a tervek szerint csütörtökön a meccsnapokon megszokott rutint követve igyekszik minél jobb állapotba kerülni a 19 órakor kezdődő összecsapásra. A mérkőzést itthon az M4 Sport közvetíti élőben.