A sportág harmadik vonalában szeptember második hétvégéjén már bajnoki pontokért küzdenek majd a csapatok, így a nyári pihenőt követően lassan munkába állnak megyebeli NB II.-es csapataink. A Kállósemjén új néven ugyan, de a második szezonját kezdi meg az osztályban.

– Ezen a héten kezdtük meg a közös munkát, de a srácok már egyénre szabottam az elmúlt két hétre is kaptak házi feladatot – kezdte érdeklődésünkre az Újfehértó-KSZSE játékos-edzője. – Hat hetes felkészülést terveztünk, heti négy, öt edzéssel. Természetesen felkészülési mérkőzéseket is iktattunk a programunkba, vannak már lekötött mérkőzéseink, megmérkőzünk a Balmazújvárossal, a Mezőkövesddel, a Kisvárdával, pár mérkőzésünk időpontja viszont még képlékeny – mondta Bécsi János, majd rátért a névváltozás miértjének taglalására. – Eddig is Újfehértón edzettünk és a bajnoki mérkőzéseinket is itt játszottuk, ettől az évtől a város lett az egyik fő támogatónk, ezért változtattuk meg a nevünket. Ez azonban nem merül ki ennyiben, öt éves koncepciót dolgoztunk ki közösen, amely nemcsak a közvetlen utánpótlást érinti, hanem célja az is, hogy minél több hely általános iskolást vonjunk be a sportágba. Ez a férfi csapat mellett a női NB II.-es csapatot is érint – fogalmazott Bécsi János, majd arról beszélt, hogy alaposan kicserélődött kerettel próbálnak meg az előző szezonnál eredményesebben szerepelni.

– A régiek közül négyen, öten maradtak, különböző okok, betegség, sérülés miatta szezon közben is volt lemorzsolódás, így megfogyatkozva fejeztük be a bajnokságot. Nyáron pedig több játékos is távozott tőlünk, Tóth Máté Gyarmaton, Krisztián Zsolt Tiszavasváriban, Bod Bence Kisvárdán folytatja, Bereznai Erik pedig külföldön vállalt munkát.

A szakvezető elmondta, hogy a távozók helyére érkezett Ötvös Tamás, Nyeste Richárd, Juhász Zoltán, Bihari Bence, Pál Tamás, Veres Bálint, Kiss Márk, de azt is elárulta, hogy pár játékossal még folyamatban vannak a tárgyalások.