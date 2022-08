Vasárnap, miután a nyitófordulóban négyet rúgtak, ismét a góllövőcipőjüket húzták fel a Kisvárda második számú csapatának focistái. Kocsis János tanítványai a Putnok elleni fiaskót feledtetve, idénybeli első idegenbeli fellépésükön ötöt vágtak a Hatvannak (3-5). A találkozó első bő félórájában parádéztak Szőr Leventéék, négyszer is bevették a Szpari egykori edzőjének, Zoran Spisjak csapatának kapuját. A nagy előny aztán kissé könnyelművé tette a csapatot, ezt kihasználva a hazaiak felzárkóztak, a hajrában aztán Jaroslav Heles lezárta a találkozót.

– Jól kezdtük a mérkőzést, nagyon sok visszaköszönt abból, amelyet a legutóbbi találkozónkon gyakoroltunk. Határozottak voltunk a kapu előtt, támadóink felvállalták az egy egyeket – kezdte érdeklődésünkre Kocsis János. – Az első félórában kialakítottunk hat komoly lehetőséget, amelyből négyet értékesítettünk is. A játékrész végén aztán egy rossz helyezkedés miatt ajándékoztunk egy tizenegyest ellenfelünknek, de még ez sem vetítette előre a második félidő történéseit. Egy picit már elhittük, hogy megvan a mérkőzés, aztán emberelőnybe is kerültünk, csökkent a koncentrációnk. Ezt megérezték a hazaiak és nem adták fel, két pontrúgás után szorosabbá tették az állást. Amikor viszont éreztük, hogy veszélybe kerülhet a három pontunk, akkor tudtunk még egy gólt rúgni, amelyért dicséret illeti a csapatot. Összességében sokkal nagyobb fölényben voltunk, mint amit az eredmény mutat. Nagy tanulság viszont, hogy a mérkőzés addig tart, ameddig a játékvezető le nem fújja – zárta Kocsis János.

A Sényő-Carnifex FC a remekül rajtoló újonc Körösladányt fogadta az NB III. 5. fordulójában. A találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, a Fiumei Viktor, Imrő László edződuó dirigálta sényőiek ezzel megszerezték idénybeli első hazai pontjukat.

– Ebben a találkozóban sokkal több volt, véleményem szerint benne hagytunk két pontot – vágott a közepében a sényői edzőpáros egyik tagja, Fiumei Viktor. – Nagyobb helyzeteink nekünk voltak, luxus, hogy nem használtuk ki, a későbbiekben lehet, hogy nagyon hiányozni fog ez az elhullajtott két pont. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy lehoztuk kapott gól nélkül. Az előző meccsekhez képest stabilizálódott a védelmünk, a helyzetkihasználásban azonban javulnunk kell – zárta Fiumei Viktor.

A hétvégén rendezik a Magyar Kupa második fordulóját, amelyben egyik harmadosztályú csapatunk sem érdekelt. Legközelebb jövő szerdán lépnek pályára bajnoki pontokért, a Sényő a DEAC vendége lesz, a Kisvárda II. pedig a Békéscsaba tartalék csapatát fogadja.