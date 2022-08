Nincs mese, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatának pénteken már élesben kell számot adnia felkészültségéről. A rétköziek a női K&H liga nyitófordulójában a Győri Audi ETO KC gárdáját fogadják. Nem is lehetne nehezebb kezdetet elképzelni, hiszen ellenfelük az utóbbi évek legsikeresebb női klubcsapata, amely a számtalan hazai trófea mellett többek között ötször hódította el a Bajnokok Ligája serleget.

A címvédőtől távozott ugyan a beálló Crina Pintea mellett az Eb-győztes francia kapus, Laura Glauser, aki a bukaresti CSM-hez igazolt, míg a másik francia klasszis kapuvédő, Amandine Leynaud visszavonult, Háfra Noémi pedig a dán aranyérmes Odensénél tölti kölcsönben a következő évadot. Ambros Martin mégis bombaerős kerettel dolgozhat tovább, hiszen ászai mellé Ana Gros személyében posztja egyik legjobbja érkezett a Rába-partiakhoz. Valamint visszatért a beálló Yvette Broch, aki 2018-ban Győrből vonult vissza, de azóta újrakezdte a kézilabdát, a CSM Bucuresti-et hagyta el korábbi klubjáért. Ami a Kisvárdát illeti, Bakó Botond hat új játékos beépítésével próbált ütőképes csapatot összegyúrni a szezonra. Az eredetileg 2023. 04. 16-ra kiírt találkozót a Győr kérésére hozták előrébb a felek.

– A korábbi kezdés miatt minimálisan változtattuk csak meg a felkészülési programunkat. Nagyjából tartottuk a megtervezett menetrendet és dolgoztunk, természetesen szem előtt tartva a pénteki mérkőzést is. Szeretnénk jó meccset játszani a Győrrel, megfelelő ellenállást tanúsítva megmutatni az erényeinket. Harciasan, óriási csapatmunkával, sok energiát mozgósítva lépünk majd pályára – fogalmazott Bakó Botond, a Kisvárda edzője.

Van miből táplálkoznia Karnik Szabináéknak, hiszen a két gárda legutóbbi kisvárdai mérkőzésén, tavaly októberben a hazaiak az első félidőben már néggyel is vezettek, a szünetre is kétgólos előnnyel vonultak és a meccs hajrájáig szorosan tartották az állást.

– Nagy dolog lenne, ha meg tudnánk ismételni az akkori játékunkat, természetesen ezért fogunk harcolni. Biztos vagyok benne, hogy abból az eredményből kiindulva a Győr komolyan fogja kezelni a mérkőzést – reagált a felvetésre a szakvezető.

A találkozót az M4 csatorna élőben közvetíti.