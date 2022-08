Az NB III. Keleti csoport 3. fordulójában ismét hazai pályán lépett pályára a Kisvárda Master Good második számú együttese, Kocsis János alakulata a Tiszaújvárost fogadta. Az első félidő hajrájában a vendégek jutottak előnyhöz, amelyet a második játékrész közepén a csereként beálló Bjelalov egalizált.

NB III., Keleti csoport, 3. forduló

Kisvárda II.-Tiszaújváros 1–1 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Szigetvári.

Kisvárda: Perehanec – Avetiszjan (Bokor M., a szünetben), Králik, Rubus, Sikorszki, Szőr, Bíró, Simon (Bjelalov, 57.), Kirjuhin, Czérna (Adu, 80.), Nagy M. K. Edző: Kocsis János.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bocsi (Kiss, 69.), Gelsi, Bussy (Gönczi, 81.), Lőrincz, Géringer (Vitelki B., a szünetben), Erős, Kundrák, Tóth S., Valkay, Nagy (Páll Zs., 78.). Edző: Vitelki Zoltán.

Gól: Bjelalov (77.), illetve Lőrincz (43).

Kocsis János: – Sajnálom az első félidőt, nem is elsősorban azért, hogy az ellenfél vezetett, hanem mert nem jó felfogásban, sok gyenge egyéni teljesítménnyel és a meglévő hibáinkkal együtt játszottunk. A második félidőre tudtunk ezen változtatni, az egyéni teljesítmények is javultak, talán fizikálisan is az ellenfél fölé kerekedtünk. Rengeteg lehetőségünk volt, de a futball ilyen, ha előtte sok hibát követünk el, akkor nehezen adja meg a fordítás lehetőségét. Az egyenlítés után akár meg is nyerhettük volna a meccset, de ha összességében nézem a mérkőzést, akkor nem érdemeltünk többet. Ezeket a hibákat teljesen nem lehet kizárni, de bízom benne, hogy idővel sikerül csökkenteni a számukat, akár már a következő meccsre. Jobb döntetlent játszani, mint veszíteni, de muszáj tanulni a hibáinkból és kijavítani azokat. (forrás: kisvardafc.hu)