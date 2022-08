Az Újfehértó-KSZSE férfi csapatához hasonlóan a női alakulat is az utolsó helyen végzett az NB II. Észak-keleti csoportjában, ennek ellenére a következő szezonban is csoport tagja maradt. A hamarosan induló pontvadászatnak új szakvezetővel vág neki a gárda, a kispadon Sarca Darius Alexet Kelemen Gréta váltotta, aki már keményen be is fogta övéit.

– Július utolsó két hetében már a futás mellett különböző kondicionális feladatokat végeztek egyénileg a lányok – kezdte lapunk érdeklődésére az újdonsült tréner. –A közös munkát augusztus elején kezdtük meg, heti négy, öt edzést tartunk, hol kültéren, hol pedig teremben.

A szakvezető azt is elmondta, hogy jövő héten már edzőmérkőzés is szerepel a programjukban, az osztálytárs Mátészalka ellen mérhetik le, hogy hol tartanak a munkában, de szót ejtett a játékosmozgásról is.

– A csapat magja egyben maradt, de vannak azért távozóink, Kulcsár-Czagány Zsuzsanna, Papp Enikő, Fecsó-Zsuga Ágnes és Kovács Enikő. Érkezik viszont a megyei bajnokságban szereplő Balkányból Gyúró Ágnes, aki korábban az NB II.-es Kölcsey DSE oszlopos tagja volt. Ezen kívül előrehaladott tárgyalásban vagyunk három játékossal, akikkel remélem minél hamarabb meg tudunk állapodni – zárta Kelemen Gréta.