A Kisvárda Master Good vasárnap 3–1-re nyert Zalaegerszegen, ezzel már tíz bajnoki meccse tart a veretlenségi sorozata. Ami a jelenlegi bajnokságot illet, két döntetlen és két győzelem a várdaiak mérlege, négy forduló után vezetik az NB I.-et. Hozzá kell tenni, halasztások miatt igen kusza még táblázat, azt azonban már most megállapíthatjuk, hogy a szabolcsi gárda továbbra is a liga egyik legerősebb tagja.

A vasárnapi találkozó igen érdekesen alakult. A Kisvárda kettő, a ZTE egy tizenegyest lőhetett, emellett a vendégek az első félidőben videózás után sem kaptak meg egy büntetőt, cserébe a második góljukat megelőző akciónál úgy tűnt, a labda elhagyta a játékteret. Összességében megérdemelt a Kisvárda győzelme, hiszen az eddigi magyar bajnokijaihoz hasonlóan uralta a játékot.

– Tudjuk, mik a problémáink és mennyire vagyunk frissek. A Puskás Akadémia ellen jól kezeltük ezt, a második félidőben uraltuk a mérkőzést és nyerhettünk volna – értékelt a mérkőzés után Török László vezetőedző. – Ennyire nem is kell visszamenni, hiszen a ZTE ellen három ponttal gazdagodtunk, izgalmas mérkőzést játszottunk és végig domináltunk egy nagyon jó csapat ellen. Az ellenfél edzője jól nyúlt bele a meccsbe, erős és magas játékosokat cserélt be, amire készülnünk kellett és jól is reagáltunk a változtatásokra. A labdaszerzéseinkből jól jöttünk ki, aminek meglett az eredménye.

– Megmutattuk, hogy mennyire összetartó csapatunk van – nyilatkozott a televíziónak Hindrich Ottó, a kisvárdaiak kapusa. – Amikor így küzdünk, bárkit megverhetünk. Mindenki száz százalékot beletett ebbe a találkozóba. Ami az én teljesítményemet illeti: keményen kell dolgoznom és tanulnom a hibákból. Várom az első meccset, amit lehozok kapott gól nélkül.

A Kisvárda a következő fordulóban, vasárnap 14.30-kor a Mol Fehérvár FC-t fogadja.