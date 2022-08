Hétvégén a szezonban immár harmadszor léptek pályára NB III.-as csapataink. Mindkét gárdánk hazai pályán fogadta ellenfelét, a Sényő-Carnifex FC a hibátlan mérlegét megőrző BKV Előrével mérkőzött és szenvedett vereséget az Albert Flórán dirigálta fővárosaiktól (0-2). Ezzel a FiumeiViktor és Imrő László edzette sényőiek a mezőnyben ötödmagukkal továbbra is nyeretlenek. Imrő László nem kertelt a találkozóval kapcsolatban.

– Ellenfelünk a játék minden elemében fölénk nőtt, így nem is volt kérdés a győztes kiléte. Helyzetekig is alig jutottunk, nem tudtunk veszélyt kialakítani a BKV kapuja előtt és a védekezésünkkel is akadtak gondok. Az elmúlt szezonok „jobbára” a sikerekről szóltak, ezt a bajnoki rajtot viszont elrontottuk, alaposan beragadtunk. Most nem vagyunk valami jó passzban, de dolgozunk azon, hogy vissza találjunk erre ösvényre – fogalmazott Imrő László.

A Kisvárda II. a Tiszaújvárost látta vendégül, a győzelem ugyan elmaradt (1-1), de Kocsis János gárdája továbbra is őrzi veretlenségét és előkelő helyről (3.) várja a folytatást.

– Az első félidőben rengeteg visszaköszönő hibával, sok gyenge teljesítményt láttam a pályán, így a Tiszaújváros teljesen megérdemelten vonulhatott előnnyel a szünetben az öltözőbe. A második félidőben rendeztük sorainkat, sokkal jobban néztünk ki. Sokkal jobb egyéni teljesítmények voltak és az egyenlítés után benne volt a három pont lehetősége is. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a játék képe alapján igazságos a döntetlen – mondta Kocsis János, a Kisvárda II. edzője.

– Az első gólja után adódott előtte egy kísértetiesen hasonló szituáció, ő azonban a lövés helyett önzetlenül passzolt – reagált a felvetésre a tréner.

Szerdán újabb forduló következik, a Kisvárda második számú gárdája a Putnokot fogadja, míg a Sényő a Jászberény vendégeként lép pályára.