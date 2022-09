Nyír-Wetland megyei I. osztály, 4. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Tarpa (4.)-Nyírbéltek (5.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszerezzük a 3 pontot és javítsuk a múlt heti hibánkat.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nehéz feladat vár ránk Tarpán, mert egy fiatal és lendületes csapat lesz az ellenfelünk, akik mindenkire veszélyesek hazai pályán. Mi sem feltartott kézzel érkezünk és mindent elkövetünk a siker érdekében.

Nagyecsed (14.)-Kállósemjén (2.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy jó passzban lévő újonccsapatot fogadunk, amely ellen minden megpróbálunk a sikeres szereplés érdekében.

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Nehéz mérkőzésre számítunk, tudjuk, hogy a Nagyecsednek egy lapra kell feltennie mindent. Bízok a srácokban, ha a megbeszéltek szerint lépnek pályára, akkor ponttal, vagy pontokkal gazdagodunk szombat.

Csenger (10.)-Balkány (12.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Szeretnénk feledtetni a semjéni eredményünket. Hazai környezetben a három pont megszerzésére törekszünk. Remélem a fiúk is így gondolják és lelkes szurkolóink is minél többen kilátogatnak a mérkőzésre.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Az első három fordulóban két nálunk erősebb csapat ellen is játszottunk, mindkét alkalommal megvolt az esélyünk a pontszerzésre. Hátul iskolás hibákat követtünk el, elöl pedig kihagytuk a helyzeteket. Ha ezekben javulunk Csengerben, akkor úgy gondolom, hogy a két azonos képességű csapat csatájából akár mi is kikerülhetünk jobban.

Nyíregyháza II. (7.)-Ibrány (13.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Az eddig lejátszott mérkőzéseinkről elmondható, hogy hétről hétre tudtunk előre lépni a játékban. Ez legutóbb már eredménnyel is párosult, ami remélem lendületet ad a fiataljainknak. Megfelelő hozzáállással és motivációval készülünk a hétvégére!

Kató István, az Ibrány edzője: – Nagyon sok gonddal küszködtünk a héten. Papírforma szerint nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de természetesen szeretnénk javítani a helyzetünkön.

Mátészalka (8.)-Vásárosnamény (9.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Egy szervezett, jól felkészített csapat érkezik hozzánk. Eredményei azt mutatják, hogy rendkívül veszélyes a támadójátékuk, nekünk az lesz a legfontosabb, hogy ezt folyamatosan kontrolláljuk, valamint az, hogy fegyelmezett és szervezett játékot vigyünk ki a pályára. Természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Egy nagyon jó formában lévő csapathoz látogatunk. Annak ellenére, hogy vannak hiányzóink, megpróbálunk sikeresek lenni.

Nyírmeggyes (16. )-Mándok (6.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Remélem az előző fordulóban kapott pofon felébresztette a társaságot és hétvégén megfelelő hozzáállással fogunk pályára lépni. Ha így történik gyarapíthatjuk a pontjainkat.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Újfehértó főtáblás szereplésével nekünk egy bajnoki kimaradt a múlt hétvégén. Előtte pozitív irányba alakult a csapat formája, ezért nem örültem a pihenőnek. Remélem sikerül legalább olyan hozzáállással folytatni, mint a Namény ellen, talán így lehet esély Nyírmeggyesen a pontszerzésre.

Vasárnap

Nagyhalász (15.)-Újfehértó (3.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A bajnokság egyik legjobb, egyben bajnokesélyes csapatát fogadjuk. Remek kvalitásokkal rendelkezik az újfehértói csapat: stabil háttér, attraktív játékoskeret, kiváló edző. Szerintem nem vállalok túl nagy kockázatot azzal, ha azt mondom: ezen a meccsen az esélytelenek nyugalmával játszhatunk.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nehéz most okosat mondani, mert még a bajnokság elején járunk, becsapósak lehetnek az eredmények. Biztos vagyok benne, hogy a Nagyhalász javítani szeretne, de mi is tovább akarjuk gyarapítani pontjaink számát.

A Nyírbátor–Kemecse mérkőzést november 26-án rendezik.