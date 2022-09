A Hübner Nyíregyháza BS az előző szezonhoz képest öt új légióssal vág neki a következő évadnak. Egyikük a 211 centiméter magas amerikai center, Harrison Henderson. A 25 éves játékos az első profi idényére készül, vagyis az egyetemista évek után most indul be igazán a karrierje.

A magasember az eddigi felkészülési mérkőzéseken jó teljesítményt nyújtott, ami annak is köszönhető, hogy a pályán és azon kívül is gyorsan beilleszkedett.

– A nyelvi akadályokat leszámítva nincsenek különösebb nehézségeim – mondta el Harrison Henderson. – Alkalmazkodtam a környezethez, a kultúrához. Igaz, az edzéseken kívül a legtöbb időt otthon töltöm, főzök vagy videójátékozással ütöm el az időt. A beilleszkedést megkönnyíti, hogy vannak más külföldiek is a csapatban, de a magyarokkal is közel kerültünk egymáshoz, gyorsan befogadtak. Az egyetemi éveim alatt többször is csapatot váltottam, megtapasztaltam, milyen idegen városba költözni. Ez szerintem segítségemre volt abban, hogy itt is gyorsan megtaláltam a helyem.

– Szép a város, az építészetét tekintve nagyon más, mint amit Amerikában látsz – folytatta a center. – Az ételek sem olyanok, mint amihez otthon hozzászoktam, de ezt is pozitívumként mondom. A töltött káposztát például már kóstoltam és nagyon ízlett. Összességében itt sokkal inkább természetesek és egészségesebbek az ételek, míg otthon tele van tartósítószerekkel. Egyébként szeretek utazni, új helyeken járni, szóval örülök, hogy lehetőségem van itt játszani.

A fiatal játékos rendkívül éretten gondolkodik. Mint mondja, minden lehetőséget kihasznál a fejlődésre, számításai szerint emiatt a jövő pénteken rajtoló új idény során is egyre jobb teljesítményre lesz képes.

– Abban a szellemben érkeztem ide, hogy sokat dolgozzak – szögezte le az amerikai játékos. – Minden napnak megvan az esélye, hogy az legyen a legjobb! Próbálok kiegyensúlyozott lenni, ne legyenek túl nagy kilengések a teljesítményeben. Persze, ez az első évem, biztosan lesznek hullámvölgyek, de ezeket kezelnem kell. Az mindenképpen új számomra, hogy tapasztaltabb játékosokkal is találkozok a palánkok alatt. Próbálom megtalálni, hogy mik az erősségeim és a gyengeségeim hozzájuk képest. Nem félek, ha hibát követek el, mert azokat ki fogom javítani! Nem hiszem, hogy januárban vagy februárban ugyanaz a játékos leszek, aki most vagyok, mert az a célom, hogy egyre jobb legyek. Szeretnék még jobb csapattárssá válni, többet kommunikálni a védő oldalon. A vezetőedző is erre sarkall folyamatosan. Megteszek mindent, hogy győzelmekhez segítsem a csapatot, azt érzem, hogy a többiek is erre törekednek.

A nyíregyháziak szombaton a Budapesti Honvéd vendégeként játsszák utolsó felkészülési mérkőzésüket, majd szeptember 30-án Kecskeméten már tétmérkőzésen lépnek pályára.