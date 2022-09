Javában tart a női röplabda Extraliga következő idényére hangoló Fatum-Nyíregyháza felkészülése, a munka egyre izgalmasabbá válik és arra sem kell már sokat várni, hogy először láthassuk az új csapatot, hiszen jövő héten a Fatum Property Kupán szerepel az együttes.

– A hatodik héten járunk, nagyjából a felkészülés felénél – beszélt az eddigi munkáról Cicic Marija, aki bár januárban érkezett a Fatumhoz, így is a csapat egyik „legrégebbi” tagja. – Röplabda szempontjából már összetettebbek az edzések, komplikáltabbak a gyakorlatok, ami számunkra sokkal érdekesebb. Viszont még minden héten nagy hangsúly van a fizikai felkészítésen, tehát a futások és az erőnléti edzések mindennaposak. Elkezdtük a felkészülési mérkőzések sorát, múlt héten a Budaörssel játszottunk, a napokban utazunk Miskolcra, jövő héten pedig a saját tornánkon szerepelünk, amin külföldi csapat is részt vesz. Ez fontos állomása lesz a felkészülésünknek.

Több szempontból is érdekes ez a nyár, mivel egy rendkívül fiatal, a keretét tekintve szinte teljesen átalakult csapatot irányíthat az új vezetőedző, Leonidasz Gaitanakisz.

– Még az ismerkedés szakaszában járunk, de azt már el tudom mondani róla, hogy határozott személyiség, akinek konkrét elvárásai vannak – mondta a feladó a görög vezetőedzőről. – Ez fontos is, leginkább a fiataloknak, akiknek ez az első évük felnőttcsapatban. Leon nagyon részletes, nagyban segíti a fiatalok munkáját.

Az októberi bajnoki rajtig nem csupán a játékelemeken kell csiszolni, ugyanilyen fontos, hogy egy hullámhosszra kerüljön a teljes csapat. Marija szerint jó úton járnak.

– Nagyon jó a csapatszellem, összeszoktunk, sok időt töltöttünk együtt edzéseken kívül is. Kell még kovácsolódni persze, mégiscsak az elején járunk, valamint néhány játékos még hiányzik. Akkor alakulhat ki a teljes összhang, ha ők is itt lesznek – tette hozzá.

A 23 éves feladóban is nagy a bizonyítási vágy, hiszen az előző idény nem sikerült jól a csapatnak, ő maga bokasérülés miatt hamarabb is fejezte be az idényt. Immáron egészségesen végezheti a teljes felkészülést, ami lehetőség számára, hogy jó formában kezdje meg a bajnokságot.

– Maximalista vagyok, magammal szemben mindig magasak az elvárásaim – szögezte le a játékos. – Mindig a legjobbat próbálom kihozni magamból és így segíteni, hogy a körülöttem lévők is a lehető legjobban teljesítsenek. Kevesebb nyomás van rajtunk ebben a szezonban, ami nekünk is segíteni fog. Fiatal csapatunk van, ami tetszik, mert még én is fiatalnak számítok. Pozitív a hozzáállásom, mindig a munkában hittem, örülök neki, hogy a többiek is szeretnek dolgozni. Úgy érzem, jó szezon előtt állunk.