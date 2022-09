Nincs megállás, NB III.-as csapataink vasárnap egy héten belül már a harmadik mérkőzésen lépnek pályára. A Sényő-Carnifex FC az Eger elleni sikert követően szerdán a Pénzügyőr vendégeként szenvedett vereséget, a Fiumei Viktor, Imrő László edzette gárda a Tiszaújváros ellen javítaná a hétközi fiaskót.

– Az előző szezonokban ellenfelünk és mi is markánsabb teljesítményt nyújtottunk. Ezt a pontvadászatot azonban mindkét gárda rosszul kezdte, ezért vasárnap egy ki-ki mérkőzésre számítok – vezette fel a találkozót Fiumei Viktor, a Sényőt irányító edződuó egyik tagja. – A múlt vasárnapi mérkőzés sokat kivett a csapatból, ráadásul a végén kiállítás is sújtott minket. Ez rá is nyomta bélyegét a következő mérkőzésünkre. Kulcsfontosságú lesz, hogy melyik csapatnak sikerül jobban regenerálódni, melyik gárda lesz frissebb a mérkőzésen. Természetesen a győzelem igényével lépünk pályára – zárta Fiumei Viktor.

A Kisvárda II. a második félidei meggyőző játékával gyűjtötte be hét közben a három pontot, Kocsis János alakulata ezúttal a Tiszafüred vendége lesz.

– Az előz szezon elején gondokkal küzdött ellenfelünk, télen megerősítették a keretüket, így a bajnokság végére egyenletes teljesítményre voltak képesek. Jó ideje tudatosan dolgoznak, meghatározó játékosokat igazoltak, így véleményem szerint harcban lehetnek az ötödik, hatodik helyért – jellemezte ellenfelüket a Kisvárda II. edzője, majd sényői kollégájához hasonlóan a regeneráció fontosságára hívta fel a figyelmet.

– A heti három mérkőzést nem olyan könnyű kezelni. Sérültjeink visszakerültek, valamint rendelkezünk olyan bő játékoskerettel, amely alkalmassá tesz bennünket a győzelemre. Fontos három pontot szereztünk szerdán, amely kellő önbizalmat kell, hogy adjon a folytatásra. Bízom benne, hogy ha szoros mérkőzésen is, de a mi sikerünkkel ér véget a találkozó.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 11 forduló, vasárnap

Sényő Carnifex FC-Tiszaújváros, Sényő, v.: Szilágyi (Kovács Z., Vilmányi), 15. Tiszafüred-Kisvárda II., Lipcsey Elemér Sporttelep, v.: Práth (Pogonyi, Ancsin), 15.

További mérkőzések: Vasas II.-Békéscsaba II., DVSCII.-Füzesgyarmat (mindkettő 11), DVTK II.-Hatvan, Körösladány-BVSC-Zugló, Jászberény-Hajdúszoboszló, BKV Előre-Eger, Karcag-Pénzügyőr, Putnok-DEAC (mind 15).