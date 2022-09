Vasárnap lejátszották első mérkőzéseiket az AQUA Sport Egyesület csapatai az Országos Bajnokságban. Az ellenfél a Budafóka XXII. ker. SE volt. A gyermek csapat jól kezdte a mérkőzést, azonban az OB rutin még hiányzott a legfiatalabb csapatból és nem sikerült győzelemmel elhagyni a medencét. A serdülő csapat magabiztosan kezdte a mérkőzését ami az első negyed végén is látszott, hiszen 6-0-át mutatott az eredményjelző. A vége 16-4 lett az AQUA-nak. Az ifi csapat nagyot küzdött a budapesti medencében, azonban a mérkőzés végére kijött a csapatok közötti különbség és 13-6-os vereséget szenvedett a csapat.

Forrás: Egyesület



– Gyerek csapat első mérkőzését játszotta felnőtt pályán, mely idei évtől változtatott szabály. Ez meg is látszott a végeredményen. Van dolgunk bőven, hogy kiküszöböljük a hiányosságokat. Serdülő csapat magabiztos és jó játékának nagyon örülök. Így kell játszanunk a következő mérkőzéseken is. Ifi csapatunk jól állt bele a mérkőzésbe, de két hirtelen bekapott gól után megzavarta a lendületünket. Azonban a látottak alapján úgy gondolom lesz ez még jobb is – mondta Hatvani Péter edző.