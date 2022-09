Labdarúgás: megyei II. osztály, 6. forduló, tippelő



Gémtech csoport

Tippel: Szűcs István, a Szatmárcseke edzője.

Vámosoroszi (2.)–Sonkád (3.): – Mindkét csapat jó formában van, szerintem döntetlen lesz a végeredmény.

Milota (12.)–Tisztaberek (5.): – Szorítok a Milotának, de úgy gondolom, a Berek fog győzni.

Nagydobos (7.)–Őr (13.): – A Dobos behúzza a győzelmet.

Nyírvasvári (8.)–Kocsord (4.): – Ez elég kiélezett meccs lesz, a pillanatnyi forma fog dönteni.

Fehérgyarmat (10.)–Csengersima (1.): – A listavezető be fogja húzni a győzelmet.

Szatmárcseke (9.)–Ópályi (11.): – Itthon csak a győzelem lehet a célunk.

Az Encsencs szabadnapos.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Borza László, a Kék edzője.

Szakoly (4.)–Tiszavasvári (1.): – A Tiszavasvárit még nem láttam játszani, de a Szakoly ellen kellemetlen élményeink vannak. Úgy gondolom, ha szoros meccsen is, de otthon marad a három pont.

Tiszalök (11.)–Kálmánháza (5.): – Ha a kálmánháziaknak nem sikerül kikapcsolniuk a gyors tiszalöki támadókat, akkor nem terem nekik babér.

Levelek (8.)–Kótaj (2.): – Nagyon nehéz meccsen, de a vendégcsapat elhozza a három pontot.

Apagy (9.)–Biri (6.): – Az Apagy jobb csapat tannál, mint amit eddig mutatott, ezt most be is bizonyíthatja hazai pályán.

Geszteréd (13.)–Nyírlugos (10.): – A Geszterédet nem ismerem, viszont Nyírlugoson vannak ügyes játékosok. Mindent összevetve döntetlen körüli eredményt várok.

Nagykálló (3.)–Kék (7.): – Elég sikeres időszakban voltam Nagykállóban edző, de most a Kék sikeréért fogok mindent megtenni, mint ahogy a játékosok is. Nem szeretnénk sikertelenül hazatérni.

A Rakamaz szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Balogh István, a Gergelyiugornya elnökhelyettese.

Záhony (8.)–Szabolcsveresmart (11.): – A Veresmart nagyon jól játszott ellenünk az elmúlt fordulóban, de a Záhony hazai pályán esélyesebb a győzelemre.

Ajak (4.)–Nyírkarász (14.): – Az ajaki csapat a másik meglepetés ebben a bajnokságban, a hazai pálya előnye neki kedvez.

Tuzsér (12.)–Ladányi TC (3.): – Nekem a bajnokság egyik meglepetése a ladányi csapat, viszont Tuzséron sem olyan egyszerű nyerni, döntetlent tippelek a mérkőzésre.

Pátroha (5.)–Vaja (2.): – A Vaja az egyik legjobb együttes az osztályban, viszont a Pátrohát is élcsapatnak tartom. Ha a pátrohai sérülteknek sikerült felépülni, el tudok képzelni hazai győzelmet is.

Gyulaháza (6.)–Tiszakanyár (10.): – A Gyulaháza hétközi kupameccsen nagy meglepetést szerzett, ha át tudja menteni azt a formát hévégére, győzelemnek örülhet a mérkőzés végén.

Baktalórántháza (13.)–Újdombrád (1.): – Az Újdombrád vezeti a bajnokságot, amin nem lepődök meg, hiszen nyáron nagyon jól erősített, viszont a Baktának is el kell kezdeni most már pontokat gyűjtögetni. Már csak Csordás Attila miatt is baktai győzelemre tippelek.

Gergelyiugornya (9.)–Fényeslitke (7.): – A hétközi kupagyőzelem jót tett az együttesnek, viszont a Fényeslitke az egyik mumuscsapatunk, mindig megszenvedünk vele. Én nagyon bízom abban, hogy a fiúk mindent megtesznek azért, hogy győztesen hagyják el a pályát a mérkőzés végén.