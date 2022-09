Nyerő csapaton nem változtass, tartja a mondás. Ez azonban úgy tűnik, nem igaz a Kisvárdára. A szabolcsi együttese utóbbi három mérkőzését rendre 3-1-re nyerte meg és mindhárom alkalommal jelentősen más kezdő tizenegy futott ki a pályára. Ezen a szokásán vasárnap, a Honvéd elleni hazai mérkőzésen sem változtatott Török László vezetőedző, hat helyen is módosított a paksi győztes kezdőjén. A fővárosiaknál pár sérülés okozott fejtörést Tam Curtisnak, kezdőjében a két akadémista mellett helyett kapott a Kisvárdáról érkező Prenga és Csirkovics is.

Frissebben, élesebben kezdtek a hazaiak, többet birtokolták a labdát, meddő mezőnyfölényüket azonban nem tudták gólra váltani. Az első komoly lehetőség negyedóra elteltével a vendégek előtt adódott, Tamás bal oldali beadását a rosszul kimozduló Hindrich, rossz helyre tolta, Kocsis azonban közelről egy védőbe lőtt. A válasz sem késett sokat, Asani emelt Mesanovic elé, aki rosszul vette át a labdát a tizenhatoson, így odalett a helyzet. A folytatásban a Honvéd szája íze szerint alakult a játék, mezőnyben gyűrték egymást a felek. Aztán Kerezsi kapott egy jó passzt a bal oldalon, az ötös sarkánál ballal a labda mellé rúgott, de Hindrich Ottó így is elütötte őt. A megítélt büntetőt Lukics higgadtan értékesítette. Vezetésük tudatába visszaálltak a vendégek, nyomott a Kisvárda, és a játékrész utolsó percében közel járt az egyenlítéshez. Camaj jobb oldali beadását Makowski hét méterről a kapura fejelte, a léc alá tartó labdát azonban Szappanos magabiztosan húzta le.

A szünetben kettőt változtatott a kisvárdai szakmai stábja, Melnik és Hej helyett Karabeljov és Peteleu érkezett. Eseménytelenül teltek a percek, némi izgalmat Mitrovics lövése jelentett, Hindrich azonban a helyén volt. Aztán Kocsis és Asani kakaskodás borzolta a kedélyeket, a mutatványért mindketten sárga lapot kaptak. Ezt követően Camaj talált be Kravcsenko átadásból, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A másik oldalon Bocskay jó eltalált szabadrúgását tolta az alapvonalon túlra a kisvárdai hálóőr. Jól tömörült a Honvéd védelme, így nem jutott távoli lövésekhez a Kisvárda, a beívelt labdákra pedig Szappanos rendre jól érkezett. A Kisvárda játékában ezúttal nem volt meg a kellő átütő erő, a vendég Kispest pedig taktikusan őrizte meg minimális előnyét. A Kisvárdának ezzel megszakadt veretlenségi sorozata és három meccses nyerő szériáját sem nyújtotta tovább.

Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd 0–1 (0–1)

Várkerti Stadion, 2452 néző, v.: Andó-Szabó (Belicza, Theodorosz).

Kisvárda: Hindrich – Hej (Peteleu, a szünetben), Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Ötvös, Melnik (Karabeljov, a szünetben) – Camaj (Ilievszki, 74.), Makokvszki, Asani (Vida, 74.) – Mesanovic. Vezetőedző: Török László.

Budapest Honvéd: Szappanos – Szabó, Prenga, Csirkovics, Tamás – Gomis, Bocskay – Kerezsi, Mitrovics (Jónsson, 61.), Kocsis (Zsótér, 88.), Lukics (Samperio, 61.). Vezetőedző: Tam Curtis.

Gól: Lukics (34., tizenegyesből).