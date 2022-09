Szokatlan időpontban, vasárnap 19 órakor volt a Mosonmagyaróvár vendége a Kisvárda Master Good SE. Az előző fordulóban a hazai gárda némileg tartalékosan alaposan megszorongatta a Ferencvárost a Népligetben, míg a szabolcsiak magabiztosan győzték le hazai pályán az MTK-t. Gyurka János csapatába játékra jelentkezett a Fradi elleni meccset kihagyó Tóth Eszter, továbbra sem volt a keretben viszont Tóth Gabriella, valamint Albek Annát sem nevezték, de a fegyelmi eljárás alá vont Szemerey Zsófi sem állt a szakvezetés rendelkezésére. A vendégek továbbra sem számíthattak Tamara Radojevics játékára. A Kisvárda felvette a kesztyűt az agilisan kezdő Mosonmagyaróvárral, a hatodik percben Mérai Maja találatával át is vették a vezetést, amelyet Akijama rövid időn belül büntetőből megduplázott. Nem bizonyult azonban tartósnak a vendégek vezetése, mert a támadásban elkövetett hibákat gyors gólokkal büntették a hazaiak. A játékrész felénél már négy volt a Mosonmagyaróvár előnye, ekkor Bakó Botond kikérte első idejét. Nem sokat változott a játék képe, a Mosonmagyaróvár uralta a játékot, Akijama hétméterese a Kisvárda tíz perces gólcsendjét törte meg. Tóth Eszter bombája alakította ki a félidei öt gólos hazai előnyt.

Fordulás után hiába lőtt szép gólokat a Kisvárda, Hajtai Vanesszáék szinte azonnal válaszoltak rá, így a két együttes közti különbség nem csökkent. Alig telt el tíz perc a második játékrészből, Bakó Botond utoljára hívta magához csapatát. Jó tanácsai azonban nem értek célba, csapata nem tudta tartani a hazaiak átlövőit, így nem tudott közelebb kapaszkodni. Míg a mosonmagyaróváriak szinte minden lehetőségüket gólra váltották, addig a vendégek hadilábon álltak a helyzetkihasználással, büntetőket is hibáztak és még a kapufa is ellenük volt. Annak ellenére, hogy Siska Pálma a végére összekapta magát és gyors egymásutánban hármat is berámolt, már nem volt visszaút a Kisvárdának.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE 35–27 (17-12)

Mosonmagyaróvár, 800 néző, v.: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás.

Mosonmagyaróvár: Mistina - Mihály 3, Lancz 4, Kovács P. 2, Pásztor 4, Ivancok 4, Stranigg 5/3. Csere: Soltész (kapus), Faragó 1, Tóth N. 3, Tóth E. 3, Hajtai 2, Sztankovics 1, Bardi 1, Csire 2. Edző: Gyurka János.

Kisvárda: Mátéfi - Akijama 6/5, Karnik 2, Bouti 2, Trunková 1, Juhász 1, Mérai 5. Csere: Graovác, Leskóczi (kapusok), Sápi 1, Habanková, Siska 7/2, Sztamenics 1, Udvardi 1/1. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–2, 7. p.: 2–4, 12. p.: 6–4, 16. p.: 9–4, 20. p.: 12–6, 24. p.: 14-8, 35. p.: 20–16, 41. p.: 24–18, 55. p.: 33–24.

Kiállítások: 10 perc, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 8/6.



Mesterszemmel

Gyurka János: – Nagyon fegyelmezett, koncentrált védekezést kértem a csapattól, hiszen ezen a találkozón Szemerey Zsófi eltiltása miatt csak egy tapasztalt kapusunk maradt. Dicséret jár a lányoknak, hogy ez jól megoldották, sőt az üzemi hőfok elérése után a támadójátékunk is eredményes volt. Örültem annak is, hogy a felszabadultan kézilabdázott a csapat, szép gólokkal, helyenként jó játékkal örvendeztettük meg a szurkolóinkat.

Bakó Botond: – Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak a győzelemhez és a játékhoz. Kis túlzással azt mondhatom, hogy két mérkőzésen szoktunk ennyi gólt kapni. Ez nyilvánvalóan nem dicséri a védekezésünket, de az igazi gondot én most a kapuban éreztem. Sajnos a kapusaink nem tudták hárítani még a közép és távoli lövéseket sem, így pedig nem lehet még szoros mérkőzést sem játszani.