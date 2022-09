Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 5. forduló

Mándok–Mátészalka 1–0 (1–0)

Mándok, v.: Pethő.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Jánvári, Koszta (Listván), Lusánszki (Bugyi), Maroda, Gyüre, Baglyos, Lakatos, Molnár, Cservenyák (Krajnyák). Edző: Dolhai Máté.

Mátészalka: Szilágyi – Huszti (Paragh), Sárosi, Csáki, Gergely M., Magyari, Bodó, Gergely B. (Szántó), Budaházi, Fejes, Szokolai (Drabik). Edző: Kiss Tamás.

Gól: Maroda.

Dolhai Máté: – Nagy győzelmet arattunk egy nagyon szervezett és jól futballozó csapat ellen. Nem igazán sáfárkodtunk jól a helyzeteinkkel, így kapusunk extra teljesítménye is kellett a sikerhez. Csak dicséret illeti a csapatot, remélem, további motivációt és önbizalmat ad ez a siker a fiúknak!

Kiss Tamás: – Gratulálok a Mándoknak, de a csapatomból sem tudok senkit elmarasztalni, mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább kiegyenlítsünk. Helyzetek alapján abszolút rá is szolgáltunk volna minimum az egy pontra, de a mándokiak kapusa talán „még a gólt is fogta”.

A szombati program

16.00: Vásárosnamény–Nyíregyháza II., Kemecse–Nagyhalász, Nyírmeggyes–Újfehértó