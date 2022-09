Szerdán rendezték a megyei kupa második fordulójának összecsapásait, amelyben kilenc megyei I. osztályú csapat is érdekelt volt. A mérkőzések számukra felemás sikerrel zárultak hárman ugyanis (Nyírbéltek, Kállósemjén, Nyírbátor) megyei másodosztályú gárdával szemben véreztek el, az Ibrány érvényesítette az osztálykülönbséget, míg három párosításban osztálytársak léptek egymás ellen pályára.

Beregi derbi Tarpán

A sebek nyalogatására és a továbbjutás ünneplésére nincs azonban sok idejük, hétvégén már ismét bajnoki ponttokért küzdenek a csapatok. Szombaton öt, vasárnap két mérkőzést rendeznek, a Kemecse-Kállósemjén találkozót pedig a vendégcsapat kérésére hétfőn játsszák. Nyírbátorban vizitál az Ibrány, a hazaiak ugyan négy bajnokijukon nem kaptak ki, a kupából viszont megye kettes ellenfél verte ki őket. Az Ibrány másodmagával a mezőnyben még nem nyert mérkőzést az aktuális kiírásban, szerdai kupasikerünk azonban erőt adhat nekik a folytatáshoz. Úgy tűnik Tarpán lassan a helyére kerül minden, a kezdeti bizonytalanság után a beregiek már felléptek a dobogó alsó fokára, pozíciójukat jó eséllyel erősíthetik meg a gyenge formát mutató Vásárosnamény ellen. A sereghajtó Nyírmeggyes a Csenger vendége lesz, a házigazdák Mándokról hozták el a három pontot, a szombati találkozó is az ő győzelmüket sejteti. Nagyecsedre látogat a Mándok, a felek szerdán fordított felállásba kupamérkőzésen találkoztak és utóbbi sikerével ért véget a mérkőzés. Itt az alkalom, hogy az Ecsed revansot vegyen.

Szpari II. az élen

Múlt heti győzelmével a Nyíregyháza Spartacus második számú gárdája az élre állt, Tudja Dávid alakulata a hektikusan szereplő Mátészalka elleni sikerrel őrizheti meg előkelő pozícióját. Az Újfehértó két döntetlennel törte meg eddigi nyerő szériáját, ha tapadi akarnak a „kis” Szparira, akkor meg kell szerezniük a három pontot Nyírbélteken. Nagy csata várható Nagyhalászban a hazaiaknak és az egyre lejjebb csúszó Balkánynak is égetően szüksége van Eminden pontra. BB

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 8. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Nyírbátor(9.)-Ibrány (15.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A hétközi kupakudarcot szeretnénk már a hétvégén feledtetni, ami úgy gondolom, csak a szerdán tapasztaltnál jobb hozzáállással sikerülhet.

Kató István, az Ibrány edzője: – Nehéz meccsre számítok, ha azonban a hétközi kupasikerből tudunk erőt meríteni, akkor lehet keresnivalónk Bátorban.

Tarpa (3.)- Vásárosnamény (13.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Ha a szokásos hazai formánkat hozzuk, akkor remélem itthon tudjuk tartani a három pontot.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Úgy gondolom, hogy ez helyezéstől függetlenül egy igazi rangadó lesz. Mi ennek szellemében készülünk és megpróbáljuk kihoznia maximumot. Helyzetünket nehezíti, hogy Újvári Patrikra továbbra sem számíthatok.

Nagyecsed(10.)-Mándok (7.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Szeretettel várjuk a Mándokot „visszavágóra”, a kupameccs eredményével ezúttal is kiegyeznék.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Reméljük a jobbik arcunkat vesszük elő a Nagyecsed ellen. Vannak sérültjeink, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, de ha teljes meccsen tudunk koncentrálni, akkor bízhatunk talán a pontszerzésben.

Csenger (6.)-Nyírmeggyes (16.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Fontos mérkőzés vár ránk, remélem a fiúk is átérzik a súlyát. Sem a szurkolóinknak, sem maguknak nem okozhatunk csalódást. Hasonló hozzáállást várok csapatomtól, mint Mándokon.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Hétről hétre javul a játékunk, és úgy gondolom a hozzá állással sincs probléma. Remélem most már pontokkal párosul a jó teljesítmény, mert a csapat nagyon ki van éhezve a sikerre.

Nyíregyháza II. (1.)-Mátészalka (11.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Hétvégi ellenfelünk komoly célokkal vágott neki a bajnokságnak. Azt látjuk, hogy a kupaszereplés miatt a bajnokságban egyelőre felemásan teljesítenek, de ez nem téveszt meg bennünket, tudjuk, hogy jó csapat a Szalka. Szeretnénk hazai környezetben egy színvonalas mérkőzést játszani, és természetesen a 3 pont megszerzése a cél.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét a jelenlegi listavezetővel találkozunk, kis túlzással azonban a mi helyzetünkben teljesen mindegy, hogy kivel játszunk, győzelemre törünk. Ugyanis, ha a tényleg az élmezőnyhöz szeretnénk tartozni, akkor idegenben is három pontokat kell gyűjtögetnünk.

Vasárnap

Nyírbéltek (8.)-Újfehértó (2.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Ne árulok el nagy titkot, ha az mondom, hogy ennek a találkozónak nem mi vagyunk az esélyesei. Itthon leszünk azonban, így bármi megtörténhet...

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Roppant nehéz mérkőzésre számítok, mert egy hosszú idő óta bevehetetlen pályán játszunk. Kíváncsian várom, mi mire leszünk képesek. – kiverték a Balkányt

Nagyhalász (14.)-Balkány (12.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A Mirgai-mágia ellenszerét mindig nehéz megtalálni, de rajta vagyunk az ügyön. Az elmúlt hetekben javuló tendenciát mutattunk játékban, ezt és a helyzetünket figyelembe véve a győzelemért kell harcolnunk.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Nagyon sajnálom a Nyírbátor ellen elhullajtott két pontot, sajnos 2-0-ás vezetésünk után nem tudtuk lezárni a mérkőzést. Remélem, hogy fiatal játékosaim tanulnak a hibákból, hiszen ellenfelünk két bedobásból egyenlített. Ha jobban koncentrálunk hétvégén, akkor lesz keresnivalónk Halászban.

Hétfő

Kemecse (5.)-Kállósemjén (4.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Szombaton általában nyerni szoktunk, hétfőn is nyerni fogunk.

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Kemecsén fel kell kötnie mindenkinek a nadrágot, remélem mi is megtesszük. Ha nem így lesz, akkor csúnyán pórul járhatunk