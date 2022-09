Különleges idény veszi kezdetét a NYÍKSE életében, ugyanis az egyesület hétévnyi NB II.-es szereplés után péntektől az NB I./B Zöld csoportjában verseng. Mint ismert, a nyíregyházi gárda az előző szezon végén NB II.-es négyes döntőt rendezett, amin hajszállal maradt le az első helyről és az automatikusan feljutásról. A harmadosztálynak megfelelő Zöld-csoport korábbi indulói közül nem mindenki vállalta az NB I/B-s szereplést, így a szövetség a NYÍKSE-t kérte fel az osztályváltásra.

– Igen későn, július végén vált biztossá az indulásunk, amint ez kiderült, minden feltétel megteremtéséhez hozzáláttunk – kezdte a klub szerdai sajtótájékoztatóját Balogh Béla, a NYÍKSE elnöke. – Akkor még nem számoltunk azzal, hogy időközben drasztikusan emelkedtek az energia- és üzemanyagárak is, így nem várt plusz terhek keletkeztek, ami nehezíti a feladatunkat. Azonnal tárgyalásba kezdtünk a csapat játékoskeretével, egy korábbi játékosunk elköltözött, egyébként mindenki nagy lelkesedéssel vállalta a folytatást.

A csapat egyelőre alacsonyabb költségvetéssel harcol a bennmaradásért. A szinte teljes egészében együtt maradt kerethez csatlakozott a Debrecenből hazatérő, nyíregyházi Kurucz Ádám és az előző szezonban a Blue Sharks U20-as csapatában kosárlabdázó, szolnoki nevelésű Verba Szabolcs. Mindketten megfelelnek a fiatalszabálynak, miszerint egy U20-as játékosnak mindig a pályán kell lennie.

Két légiós erősíti a csapatot. A korábban Derecskén játszó, Debrecenben tanuló nigériai Uduoise Osemudiamen Daniel várhatóan többnyire a hétközi munkába segít be. Mivel egy meccsen csak egy külföldi játszhat, a nagyobb szerepet a kongói származású, de egyéves kora óta Párizsban élő Kabongo Micheé töltheti be. A 183 centiméter magas, 20 éves irányító kedden érkezett meg Nyíregyházára. „Misi” Independents Basketball France fiókcsapatánál pallérozódott, ott meghatározó játékossá nőtte ki magát, 2019-ben a kongói utánpótlás-válogatottba is meghívták, ám a koronavírus miatt meghiúsult a bemutatkozása. Balogh Béla elmondta, reményei szerint több évig a csapat játékosa lesz a francia játékmester. Ideigazolásában nagy segítséget kapott az egyesület a Nyíregyházi Egyetemtől – Kabongo magyar nyelvet fog tanulni az egyetemen és év végén nyelvvizsgát kell tennie.

A csapatot éveken át irányító Kovács Tibor a továbbiakban szakmai vezetőként segíti a klubot, a vezetőedzői pozíciót Savic Brane tölti be – játékosként nem folytatja –, segítője Balogh Balázs. Az elnök hozzátette, köszöni Kovács Tibor vezetőedzői munkáját, amit lelkiismeretesen végzett, neki is egy álma teljesült azzal, hogy még egyszer NB I./B-be juttatott egy csapatot.

– Eljött az az idő, amikor visszább lépek és megpróbálom átadni tapasztalatomat a fiataloknak – fogalmazott a szakmai igazgató. – Az a lendületes munka, amit Brane és Balázs képvisel, tavaly is meghozta a gyümölcsét. Büszkék vagyunk rá, az egyesületünk ilyen szintre eljutott.

– Dicséretet érdemelnek a játékosok, akik nagyon jól dolgoztak a felkészülés alatt – vette át a szót Savic Brane. – A keretünk kilencven százaléka nyíregyházi, fontos volt, hogy őket itt tartsuk, valamint fiatalokkal egészítsük a csapatot. Örülök, hogy sikerült ezt is teljesíteni. Büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal kezdhetem az edzői karrieremet. Szándékosan erősebb csapatok ellen játszottunk felkészülési mérkőzéseket, kaptam egy képet a játékosokról, kire milyen szerep hárulhat rájuk. Az Európa-bajnokságon is láthattuk, hogy nem szupersztárok kellenek a győzelemhez, hanem csapatmunka. Erre törekszünk és ígérhetem, hogy minden meccsen harcolni fogunk.

Az első csata pénteken 19 órakor lesz itthon, a Hódmezővásárhely ellen. A csapat hazai pályája a továbbra is a Bánki iskola tornaterme. A hazai meccsek megtekintése ingyenes.

A NYKSE játékoskerete: Asztalos István, Földesi Norbert, Gáspár Balázs, Irinyi István, Kabongo Michée, Kurucz Ádám, Skorcov Gergő, Szilasi Bence, Tisza Bálint, Uduoise Osemudiamen Daniel, Verba Szabolcs, Vida Zoltán, Zajácz Krisztián.