A Kisvárda közel három hét bajnoki szünet után szombaton újra az NB I.-ben lép pályára. Ebben az időszakban rendeztek egy Magyar Kupa-fordulót is, így is bőven volt idő arra, hogy a társaság kipihenje magát, összegezze az eddigieket, majd felkészüljön a november közepéig tartó következő időszakra.

– A válogatottszünet pontosan kettévágta a bajnokságot, hiszen nyolc mérkőzés volt az első blokkban és nyolc lesz még az őszi szezonban – foglalta össze a szezon első szakaszát Török László vezetőedző. – A felkészülés után volt tizenhárom tétmérkőzésünk, ebből nyolc bajnoki-, négy nemzetközi meccs és egy a Magyar Kupában. Ezek közül nyolcat megnyertünk, két döntetlent játszottunk és háromszor vereséget szenvedtünk, ha hozzátesszük, hogy a vereségek közül egy-egy a Molde és a Ferencváros ellen idegenben volt, remeknek mondhatjuk az eddigi szereplést. Biztosan lehetett volna jobb és rosszabb is, szerintem kihoztuk a maximumot ebből az időszakból.

– A BVSC elleni kupamérkőzés után három nap szünetet adtunk a keretnek és a stábnak, haza tudtak menni a légiósok is, ami nagyon kellett a játékosoknak, hiszen eddig nem volt lehetőség hosszabb pihenőre – folytatta a tréner. – Feltöltődés után újra munkába álltunk. Rengeteget beszélgettünk és elemeztük a mérkőzéseket a stábbal és Révész Attilával, hiszen a céljaink elérése érdekében hasonlóan jó nyolc bajnoki meccset kell játszanunk. Az elemzésekből levontuk a tanulságot, megbeszéltük, miben kell fejlődnünk. Ezt elméletben is átadtuk a játékosoknak, valamint a napi edzésmunkába is beépítettük.

A szombaton az Újpest vendégeként folytatódik a menet. Eredetileg Kisvárdán játszották volna a mérkőzést, ám a Várkerti Stadion gyepszőnyegén munkálatokat kellett elvégezni, emiatt pályaválasztói jogot cseréltek az együttesek.

A fővárosi lila-fehérek számára nem úgy indult az idény, ahogy eltervezték. Első győzelmüket épp a szünet előtt szerezték meg a Vasas ellen, egyébként hat ponttal a 10. pozícióban állnak.

– Valaki jól indul, valaki rosszabbul, azt gondolom, az Újpest már kezd kiegyenesedni – beszélt az ellenfélről a várdaiak vezetőedzője. – Hat nullára padlót fogtak a nagy rivális Ferencváros ellen, a szurkolók utána megszakították az edzést, ezeket nem könnyű feldolgozni. Mentális erejüket mutatja, hogy a következő mérkőzésen megverték a Vasast.

A fordulót második helyről váró Kisvárdánál egyértelműek a célok szombaton.

– Az első osztályban célfutball van, erre egy szó felel meg: győzelem. Mindegy, hogy szép vagy csúnya játékkal, de győzelemre törekszünk. Emellett persze szeretnénk előrelépni abban is, amit gyakoroltunk az elmúlt időszakban – tette hozzá Török László.

Labdarúgás: NB I., 9. forduló

Péntek: Mezőkövesd–Paks (20)

Szombat: Újpest–Kisvárda (14.30), DVSC–Bp. Honvéd (17), Vasas–ZTE (19.30)

Vasárnap: Kecskemét–Ferencváros (16.30), Puskás Akadémia–Mol Fehérvár (18.45)