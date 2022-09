Labdarúgás: megyei II. osztály, 5. forduló, tippelő

Nyírerdő csoport

Tippel: Szabó István, a Tuzsér edzője.

Szabolcsveresmart (11.)–Gergelyiugornya (10.): – Vendéggyőzelmet tippelek, már csak azért is, mert az Ugornya most már szeretne felzárkózni.

Vaja (2.)–Gyulaháza (6.): – A vajaiak szeretnék kiköszörülni a záhonyi csorbát, vagyis szeretnék megnyerni a mérkőzést.

Ajak (4.)–Pátroha (5.): – Egyenlő erők csatájában döntetlen fog születni.

Ladányi TC (3.)–Baktalórántháza (13.): – Az edzőváltás megteszi a hatását és a Bakta nem távozik pont nélkül.

Nyírkarász (14.)–Újdombrád (1.): – Az Újdombrád tovább fog menetelni.

Fényeslitke (9.)–Tuzsér (12.): – Bízom benne, hogy az első győzelmünk pozitív hatása kitart a szomszédvári rangadón.

A Tiszakanyár–Záhony mérkőzést november 27-én rendezik.



Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Fabók István, a Levelek edzője.

Tiszavasvári (1.)–Tiszalök (6.): – Először csak csodálkoztam, aztán rájöttem, hogy az ópium hazájában miért is pörögnek úgy a játékosok. Hát ezért!

Kálmánháza (9.)–Apagy (5.): – Bármi történik, az kizárt, hogy nincs rá valamilyen észszerű vagy egyéb magyarázat. Az meg fel sem merült bennem, hogy netalán valamiért magyarázkodni kelljen.

Kék (12.)–Rakamaz (13.): – Hú! Van az a mese a szegény lányról, akinek Mátyás királyhoz vinni kell ajándékot, meg nem is: aztán ment is, nem is, köszönt is, nem is!

Biri (7.)–Nyírlugos (8.): – Azért úgy könnyű, ha egy csapat annyira fel van villanyozódva, hogy még a villámot is kisüti. Az is igaz, a feszültséget megfelelően kell kezelni, nehogy az embert oda barkácsolja a földre.

Kótaj (2.)–Geszteréd (11.): – A kisvasút már rég nem fütyül, de a kótaji lokomotív rendíthetetlenül dübörög. Szerintem itt vágányzár egy jó darabig nem lesz.

Levelek (10.)–Nagykálló (4.): – Azért jó lenne, ha nem ezen a meccsen öregednék annyit, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltsem. Mindenesetre a végjátékot gyakoroljuk, nehogy már a vége előtt legyen vége. Egy bantu mondás szerint: ami van, az van!

A Szakoly szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Czine Máté, a Nagydobos edzője.

Tisztaberek (8.)–Vámosoroszi (2.): – A Tisztaberek ellenünk eléggé rossz arcát mutatta hétvégén, de remélem, hogy otthon most a jobbik és sikeresebb arcát fogja mutatni!

Ópályi (11.)–Nyírvasvári (5.): – Ahogy nézegetem a hazai csapat statisztikáit, egy mérkőzés kivételével az első félidőben mindig jó eredményt mutat! Így ez a mérkőzés most szerintem döntetlennel zárul.

Őr (12.)–Szatmárcseke (10.): – A Cseke hozza a kétarcúságát, a hazaiak így meglepik őket!

Kocsord (9.)–Fehérgyarmat (6.): – Nehéz lesz a gyarmatiak sorsa Kocsordon, de szoros mérkőzésen győznek szerintem.

Encsencs (3.)–Csengersima (1.): – Az Encsencs eddig egész jól teljesít! Ha ki tudja védekezni a csengersimai támadókat, akkor lehet szoros a mérkőzés, de ha nem, akkor sima Simai győzelem születik.

Sonkád (7.)–Nagydobos (4.): – Állítólagosan nincs a legjobb állapotában a sonkádi pálya, így nekünk ezzel is meg kell küzdeni! Tavaly otthon nagyon szép győzelmet arattunk ellenük, ez viszont már egy új bajnokság. Szeretnénk nyomulni a többiekre, így számunkra csak a győzelem az elfogadható.

A Milota szabadnapos.