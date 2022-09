A Kisvárda Master Good SE szombaton az MTK-t fogadta a női élvonalbeli bajnokság első fordulójában. A felek a az előző szezonban mindkét alkalommal szoros mérkőzést játszottak egymással, Budapesten döntetlen lett az eredmény, míg a kisvárdai találkozón egygólos hazai siker született. Az előjelek ezúttal is szoros csatát ígértek. A Kisvárda azonban az első félidei hullámvölgyéből kilábalva, ezúttal magabiztosan tartotta itthon a két pontot (32-28).

Feljavult a védekezésük

– A csapaton érződött, hogy az első hazai olyan mérkőzésünk volt, amelyen győzelmi eséllyel léptünk pályára. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, viszont a félidő közepén volt egy holtpontunk, amelyet az MTK kihasznált és ellépett négy góllal – kezdte lapunk érdeklődésére Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Ez annak volt köszönhető, hogy ziccerek és büntetőt hibáztunk, illetve védekezésben passzívak voltunk, valamint a kapusaink sem találták a formájukat.

A Kisvárda vezetőedzője azonban jó időben kérte ki első idejét.

– Sikerült változtatnunk és visszafordítottuk a mérkőzést. A második félidőben összeállt a védekezésünk és a kapuban is feljavult a teljesítményünk, ezt a második játékrész első negyedórájában kapott három gólunk is bizonyítja. Emellett támadásban is fegyelmezettebben és taktikusabban játszottunk. Ebben a periódusban el is dőlt a mérkőzés, bár a végjátékban két gólra megközelített bennünket az MTK, volt rá gyors válaszunk, amellyel le is zártuk a találkozót. Látszik azonban, hogy sokat kell még javulnunk. Magas, masszív hatos falunk hatékonyan tud védekezni, de még akad csiszolni valónk. Támadásban az összhang, a sebesség, a páros kapcsolatok gyorsítása még ad munkát a lányoknak és a szakmai stábnak – zárta Bakó Botond.

Karnik Szabina öt góllal vette ki részét a sikerből, a Kisvárda csapatkapitánya így értékelte a találkozót.

– Az elején érződött rajtunk a görcs, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk. Büszke vagyok a lányokra, hogy ezen túl tudtunk lépni és mindenki rendezte gondolatait. Igazi csapatként győztünk, a pályán lévők, a kispad is nagyon egyben volt. Szerencsére az első félidőben tudtunk fordítani, a második félidőben rendeztük a védekezésünket és meg tudtunk lépni gyors gólokkal. Látszik, hogy van még fejlődni valónk, de a legfontosabb, hogy célunkat elértük, megszereztük a két pontot – fogalmazott Karnik Szabina.

A Kisvárda vasárnap a Mosonmagyaróvár vendégeként folytatja a sorozatot.

BB

Kézilabda: női NB I.

További eredmények

DVSC-Fehérvár 33-23 (19-14)

FTC-Mosonmagyaróvár 26-24 (13-12)

Győr-Budaörs 33-24 (18-11)

NEKa-Érd 30-31 (13-18)

Dunaújváros-Békéscsaba 31-26 (13-14)

Vác-Siófok 26-22 (14-11)