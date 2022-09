A hosszú nyári szünet után szeptember 10-én megkezdődött a 2010, 2011-ben született lányoknak kiírt THG (tehetségondozó) bajnokság. A nyíregyházi Aquás lányok az Északi régió csapatát erősítik ebben az évben is, kiegészülve pár miskolci, és kazincbarcikai gyermekkel. Egyesületünk 7 játékost vitt Egerbe szombaton, ahol mindenki medencébe ugrott, remek játékot mutatva, pedig még nagyon az idény elején járunk. Első mérkőzésen az OSC-vel szoros csatában maradtak alul, a második meccsünket viszont megnyertük a MATE "A" csapatával szemben. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Simon Loretta, Tomori Gréta, Potor Viktória, de a többiek is szépen helyt álltak. A régió csapatát az egri Rüll Csaba vezette, a nyíregyházi lányok felkészítését Urbin Tibor irányítja. Vasárnap ugyanezeknek a gyerekeknek volt régiós edzés, ahol neves szakemberek tartották foglalkozásokat vízben és szárazföldön is. Az edzésen az edzők is betekintést kaptak az irányelvekről, módszerekről, mely segítséget nyújthat a klubokban folytatott munkához. Az Aqua Sport Egyesület részéről Urbin Tibor szakmai vezető volt jelen.