A játékosok által legjobban utált időszak után elkezdődik azt, amire legjobban vágynak: pénteken elrajtol a bajnokság. A Hübner Nyíregyháza BS egymást követő második idényében szerepel az élvonalban. Mint ismert, nyáron nagy átalakuláson mentek át a Cápák, magyar játékosok cserélődése mellett, öt új légióssal vágnak neki az idénynek.

A felkészülés nem volt zökkenőmentes, hiszen az eredetileg leigazolt Ty Groce két nap után távozott, helyette első körben próbajátékra érkezett Jordan Williams, aki megfelelt az elvárásoknak, szombaton hivatalossá vált a szerződtetése. Marek Dolezaj válogatott elfoglaltság miatt később csatlakozott a többiekhez, valamint sérülés miatt Jaycee Hillsman és Bazsó Brúnó is hagyott ki felkészülési mérkőzéseket.

– Valóban akadtak nehézségeink, ami abban nehezítette meg a munkát, hogy valamikor szerkezetben sem voltunk meg, olyan embereknek kell olyan poszton játszani, amin a bajnokságban valószínűleg nem fognak – értékelte a mögöttünk hagyott heteket Pethő Ákos vezetőedző. – Próbajátékos érkezett, akinek dönteni kellett a sorsáról, voltak sérülések is, közben viszont készültünk, hiszen közeledett a bajnoki rajt.

– Összességében időben kezdtük a felkészülést, ám kevés olyan edzés volt, amin mindenki rendelkezésre állt. Ebből a szempontból van egy kis hiányérzetem, de a pályán látottakkal elégedett vagyok. A csapat befektetett energiája és hozzáállása remek volt. A játékosok nem kerestek kifogást, ha nem volt ideális a körülmény, akkor is szépen dolgoztak és a játékra fókuszáltak. A felkészülési mérkőzéseken sok pozitívumot láttam, és a hibákra is rámutattak a meccsek. Tudjuk, min kell még dolgoznunk.

A csapat átlagéletkora 24 év alatt van, ebből adódóan lendületes játéka lehet, ám bizonyos esetekben a rutintalanság is kiütközhet.

– Szeretnénk gyors kosárlabdát játszani – válaszolt a tréner arra, milyen stílusú játék várható a Blue Sharkstól. – Ez az elején sok hibával fog járni, mivel sok új játékosunk van, lehet, hogy valakinek ki kell lépnie a komfortzónából és gyorsabban játszani, mint korábban. Fontos lesz, hogy kontrolláljuk az eladott labdákat, főleg az elején, amíg nem szokunk össze.

– A gyors játékhoz kellenek a lepattanók. A képességeink megvannak a jó lepattanózáshoz, dolgozni kell még rajta, hogy ez kijöjjön. Fiatal csapat vagyunk, amire jellemző a nagy ingadozás, ez látszik edzéseken is: nagyon jó szakasz után nagyon mélyre tudunk kerülni. Ezen a stábnak és a játékosoknak is dolgozni kell. Egyébként a keretünk stílusából adódóan képesek leszünk látványos játékra. Arra törekszünk tehát, hogy a közönségünket is kiszolgálva nyerjünk meg minél több mérkőzést.

A nyíregyháziak célja ebben az idényben is a biztos bennmaradás, de szeretnék legalább az előző szezonban elért 11. helyezést elérni.

A Cápák pénteken, a Kecskemét vendégeként rajtolnak.

Játékoskeret

Maradtak: Bazsó Brúnó, Kiss Benedek, Mokánszki Máté, Szobi Dániel, Vaskó György, Végső Bálint.

Érkezett: Marek Dolezaj (szlovák), Fazekas Csaba, Harrison Henderson (amerikai), Jaycee Hillsman (amerikai), Kass Balázs, Mokánszki Milán (utánpótlásból felkerült), Darius Perry (amerikai), Tóth Gergő, Jordan Williams (brit).