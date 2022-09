Labdarúgás: megyei II. osztály, 3. forduló, tippelő

Nyírerdő csoport

Tippel: Sajtos András, a Ladányi TC edzője.

Fényeslitke (7.)–Újdombrád (3.): – Az Újdombrád nagyon jól erősített, a Fényeslitkének nem lesz könnyű dolga, főleg, hogy az elmúlt mérkőzésen két játékosát is elveszítette. Az Újdombrád a mérkőzés esélyese.

Szabolcsveresmart (13.)–Baktalórántháza (9.): – Mindkét csapat eredményesebb kezdésre gondolt, itt a lehetőség a javításra. A mérkőzés háromesélyes.

Tiszakanyár (10.)–Tuzsér (14.): – Rosszul kezdett mindkét gárda, igaz, a Kanyár sok gólt rúgott, de sokat is kapott. Ha ezen tudnak javítani, akkor a mérkőzést meg tudják nyerni, a megfiatalított Tuzsérral szemben.

Vaja (4.)–Gergelyiugornya (12.): – Mindkét együttes nagyon „beigazolt”, a Vaja jól is szerepel, viszont az Ugornya botladozik. Ki-ki meccsen bármi megtörténhet.

Ajak (2.)–Záhony (6.): – Az Ajak eddig hibátlan mérleggel rendelkezik, a Záhonynak sincs oka panaszra, ha Soós Tibit ki tudják kapcsolni, akkor bármilyen eredmény születhet. Döntetlent tippelek.

Pátroha (8.)–Gyulaháza (1.): – Két jó csapat találkozóján bármi megtörténhet. A hazai pálya előnye dönthet.

Nyírkarász (11.)–Ladányi TC (5.): – Szeretnénk folyatni a jó kezdést, amit a Karász szeretne megakadályozni. A fiúknak mindent meg kell tenni, hogy ne szakadjon meg a jó sorozat.

Gémtech csoport

Tippel: Homoki Endre, a Sonkád edzője.

Tisztaberek (7.)–Szatmárcseke (5.): – Láttuk az elmúlt fordulóban, hogy a Tisztaberek idegenben győzött, gondolom, ez önbizalmat adott a csapatnak, szerintem hozza a hazai meccsét is.

Ópályi (8.)–Csengersima (1.): – Érdekes mérkőzés, mert az Ópályi nagyon keresztbe tett az elmúlt szezonban a Csengersimának, de most a Sima simán behúzza ezt a találkozót.

Őr (12.)–Fehérgyarmat (11.): – Az Őrt nem nagyon ismerjük, azt láttam, hogy az első két fordulót elbukta. A Fehérgyarmat a hétvégi veresége ellenére nem rossz csapat. Ki-ki meccsre számítok.

Milota (13.)–Vámosoroszi (2.): – A Milota elég gyengén kezdte ezt a szezont, míg az Oroszi mindig bajnokesélyes, utóbbinak áll a zászló.

Encsencs (9.)–Kocsord (3.): – Talán ezt a legnehezebb megmondani, két egyforma csapat találkozik. Igaz, hogy a Kocsord sokat igazolt, szerintem még nem mutatta meg igazi arcát. Ez is ki-ki meccs.

Sonkád (6.)–Nyírvasvári (10.): – Jó passzban van a csapatunk, hozni kell ezt a mérkőzést.

A Nagydobos szabadnapos.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Németh Attila, az Apagy játékos-edzője.

Tiszavasvári (2.)–Nyírlugos (9.): – A Tiszavasvári jól kezdett, otthon tartja a három pontot.

Kálmánháza (10.)–Geszteréd (8.): – A hazaiaknak veszélyes támadói vannak, ami sokat fog jelenteni a mérkőzésen. Kálmánházi sikert tippelek.

Kék (6.)–Tiszalök (14.): – A szezon előtt azt mondtam volna, hogy „kettes”. Most annyira nem vagyok biztos benne, de ha a vendégek támadósora elkapja a fonalat, akkor több csapatot is meg fog lepni.

Levelek (4.)–Szakoly (7.): – A Levelek főleg hazai pályán veszélyes, jó hozzáállással pontot, pontokat szerezhet.

Nagykálló (3.)–Rakamaz (11.): – Ezt nehéz megtippelni, nálam háromesélyes.

Kótaj (1.)–Biri (12.): – A Biri mindig képes a jó játékra, most beragadt egy kicsit, szurkolok, hogy egyenesbe jöjjön. A Kótaj jelenleg esélyesebb a győzelemre.

Ófehértó (13.)–Apagy (5.): – A mérkőzést nem félvállról véve készülünk a hétvégére. Csak a három pont megszerzése a cél, de ideje lenne a néhol szép játékunkat tovább kitolni.