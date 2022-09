Hétvégén a hetedik fordulóval folytatódik a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokság, szombaton és vasárnap egyaránt négy-négy találkozót rendeznek. Múlt hétvégén ugyan vereséget szenvedett, de továbbra is az osztály leggólerősebb támadósorával rendelkezik a Csenger. Ezúttal Mándokon kéne villantaniuk Barcsay Márkéknak, nem lesz egyszerű dolguk, hiszen a hazaiak még veretlenek ebben a kiírásban. A találkozót a vendégek kérésére délelőtt rendezik, mivel délután három játékosnak is jelenése van a csengeri technikum szalagavatóján, az edző pedig ünnepi beszédet mond. Eddig sem a Nagyecsed, sem a Vásárosnamény nem serénykedett a pontok gyűjtésével, mindkét gárda gyengében kezdte a szezont a vártnál. Egymás elleni csatájukból az kerülhet ki győztesen, aki hátul biztosabb lábakon áll. A nyitófordulóban nagy meglepetésre vereséget szenvedett a Szpari második számú együttese, azóta viszont magára talált Tudja Dávid gárdája. Szombaton is esélyesként utazik a sereghajtó Nyírmeggyes otthonába.

Tisztességesen helyt állt a Magyar Kupában a Mátészalka az UTE ellen, Kiss Tamás gárdája a vezetést is megszerezte, aztán a fővárosi lilák érvényesítették a papírformát. Szombaton a tabella élén posztoló Újfehértót látják vendégül, amely ellen még a gólszerzés sem egyszerű feladat, Somogyi Tiborék eddig két találatot engedélyeztek ellenfeleiknek. Két veresége mellett három döntetlenre futotta eddig az Ibrány erejéből. A hét utolsó napján sem ők az esélyesek, az a Tarpa érkezik hozzájuk, mely eddig a legtöbb gólt szerezte a bajnokságban. Szakolyba a Balkány ideiglenes otthonában vizitál a Nyírbátor. Mirgai László különösen fontosnak tartja a hazai pályán megszerezhető pontokat, hiszen elmondása szerint együttese a biztos bennmaradásért küzd. A vendégek lendületben vannak, legutóbbi három fellépésükön hét pontot kaszíroztak. Múlt héten megszerezte idénybeli első győzelmét a Nagyhalász, Nagy Lajos gárdája az újonc Kállósemjén otthonában gyarapítaná pontjai számát. A Kemecse pedig Nyírbélteken folytathatja jó sorozatát.

Nyír-Wetland megyei I. osztály, 7. forduló edzői várakozások( (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Mándok (5.)-Csenger (7.)(10)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – A csengeri csapat a második legtöbb gólt szerezte eddig a mezőnyben, elég imponáló a teljesítményük és rutinban sem szenvednek hiányt. Ezek ellenére hazai pályán szeretnénk a közönségünket mi is kiszolgálni és győzelemmel megörvendeztetni. A korai kezdés ellenére reméljük szép számú közönség látogat majd ki a meccsre.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Igaz lehet az a közmondás, hogy aki korán kel, az aranyat lel. Remélem, hogy mi három pontot lelünk. Köszönjük, hogy a Mándok beleegyezett a korábbi kezdésbe. Délután ugyanis a csengeri technikumban szalagavató ünnepség lesz, amelyen három játékosunk és a vezetőség is érintett.

Vásárosnamény (11.)-Nagyecsed (14.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Úgy gondolom, hogy a múlt heti győzelmünk csak akkor ér valamit, ha hazai pályán is begyűjtjük a három pontot. Nehéz mérkőzésre számítok, mert a Nagyecsednek is szüksége van minden pontra. Ha a védekezésünk szervezett lesz, akkor minden esélyünk megvan a győzelemre.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Ebben a szezonban már kétszer láttam a Naményt, eddigi szereplésüktől függetlenül engem meggyőztek. Sajnos ez rólunk nem mondható el, nem is a játék, hanem inkább az eredmények miatt. Annyi a sérültünk, mint égen a csillag, ezért csak annnyit tudok mondani, hogy elmegyünk Naményba, valahogy kiállunk és lejátsszuk a meccset.

Nyírmeggyes (16.)-Nyíregyháza II. (4.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Sokan hangoztatják, hogy a Nyíregyháza nem képvisel olyan erőt mint az előző szezonban, ennek ellenére igen jól menetelnek. A múlt hétvégi szabadnapnak köszönhetően ezt a két hetet az edzésmunkának szenteltük, remélem ez a hétvégi mérkőzés eredményén is látható lesz majd. Mindent meg fogunk tenni a pontszerzés érdekében.

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre készülünk. Ellenfelünk nem kezdte jól a bajnokságot, ezért biztos vagyok benne, hogy kettőzött erővel fog küzdeni ellenünk, ráadásul a pálya talajával is meg kell majd birkóznunk. Természetesen nyerni szeretnénk, ehhez maximális koncentrációra és megfelelő motivációra lesz szükségünk.

Mátészalka (10.)-Újfehértó (1.) (15.30)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét egy nagyon színvonalas mérkőzés elé nézünk, hiszen véleményem szerint az egyik bajnokaspiráns látogat hozzánk. Természetesen hazai pályán szeretnénk megszerezni a három pontot, amelyhez minimum olyan fegyelmezettnek és szervezettnek kell lennünk, mint a Magyar Kupa találkozón.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Először is szeretnék gratulálni a Mátészalkának a szép kupaszereplésért. Az elmúlt két bajnokin sok hibát követtünk el, amit a héten igyekszünk kijavítani. Nagyon fegyelmezett, koncentrált játékra lesz szükségünk, mert a veretlenségünket mi sem szeretnénk könnyen adni.

Vasárnap

Ibrány (15.)-Tarpa (3.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Egy nagyon jó csapat érkezik hozzánk, mi sem vagyunk rosszak, de kiválóak sem. Eddig csak döntetlenekre futotta, nyerni még nem sikerült. Itt a lehetőség…, a labda gömbölyű.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Jó úton haladunk, egyre jobban kezd összeállni a csapat. Próbáljuk a saját játékunkat játszani, nem az ellenféllel foglalkozunk. Minden meccsre ugyan úgy készülünk, mintha egy döntőt játszanánk. Ibrányba is ezt fogjuk tenni és győztesen szeretnénk hazatérni.

Balkány (12.)-Nyírbátor (8.) (Szakoly)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Minden mérkőzésen kiélezett csaták zajlanak, mert minden pont nagyon fontos. Mi a bennmaradásért küzdünk, ezért hazai pályán úgy kell pályára lépnünk, hogy megszerezzük a három pontot. Vannak gondjaink, de én bízom a srácokban.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A tavalyi, Balkány elleni mérkőzésünkön elég gyengén játszottunk és a hozzáállással sem voltam megelégedve. Ha viszont a múlt heti hozzáállással futunk ki a pályára, akkor megszerezhetjük a győzelmet.

Kállósemjén (6.)-Nagyhalász (13.)

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Ezt a hétvégét máshogy képzeljük el, mint a múltkorit. Másképpen fogunk a mérkőzéshez hozzáállni, megpróbáljuk kárpótolni közönségünket, szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Az elmúlt meccsek, és az élet kicsit átszabják a hétvégi keretünket, viszont a hozzáállásunkat nem tudja megváltoztatni. Szeretnénk kiélezett meccset játszani, olyan meccset, amely után emelt fővel jöhetünk le a pályáról. Ez eredményben mit jelent? Jelentsen bármit is, nem tudom, de az biztos…

Nyírbéltek (9.)-Kemecse (2.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Ha múlt hétvégi játékunkhoz képest nem tudunk javítani, akkor a Kemecse ellen annyi esélyünk sem lesz, mint szúnyognak a tapsviharban.

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Bélteken nem elég csak a cipőt kivinni a pályára, bele is kell ugranunk, ha nyerni szeretnénk.