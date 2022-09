A füzesgyarmati mérkőzést követően hazai pályán, a Debrecen tartalékcsapata ellen folytatja a sorozatot a Kisvárda második számú együttese.

– Lehetőségeinket és a játékerőt tekintve közel azonos képességű csapatok csatája várható. Ellenfelünk edzőt váltott és már a múlt fordulóban is több visszajátszójuk volt. Arra számítunk, hogy ezúttal is megerősített csapattal találjuk magunkat szembe. Többször játszottunk már egymás ellen, így ismerjük a játékukat. A héten sikerült jól felkészülnünk, mindenki egészséges, ezért bízom benne, hogy lesz esélyünk a győzelemre – mondta az együttes edzője, Kocsis János.

Nincs könnyű helyzetben a Sényő-Carnifex FC, hiszen a rossz formából egy élcsapat, a 14 ponttal 5. helyen álló Hajdúszoboszló vendégeként kellene kilábalni. Ehhez gólt, gólokat kell szerezni. Érdekesség, hogy a sényőiek az eddigi 14 kapott gólnál eggyel többet szenvedtek el tavaly ilyenkor, viszont az akkori 13 szerzett találat helyett, egyelőre csak négyszer találtak be.

– Jó formában lévő csapathoz látogatunk, amely jól kapta el a rajtot, jól néz ki a rúgott találatok és a kapok gólok száma, biztosan önbizalomtól duzzadnak a hazaiak – fogalmazott Imrő László, a Sényőt irányító edzőpáros tagja. – Viszont nekünk is ideje megérkezni a bajnokságba és bravúrt bemutatnunk, hogy ne szakadjunk le a középmezőnytől, ami nem megoldhatatlan feladat.

NB III, Keleti csoport, 8. forduló, vasárnap

Kisvárda II.-DVSC II., Várkerti Stadion, v.: Virág (Bőhm, Halmai), 16. Hajdúszoboszló-Sényő-Carnifex FC, Hajdúszoboszló, v.: Muhari (Varga, Kató), 16.

További mérkőzések: Békéscsaba-Putnok (11), Hatvan-Füzesgyarmat, Tiszaújváros-Vasas II., Pénzügyőr-DVTK II., Eger-Tiszafüred, BVSC-Zugló -Karcag, DEAC-BKV Előre, Körösladány-Jászberény. (mind 16)