Kovács László: - Minden dicséret megilleti a csapatot, nagyszerűen küzdöttek a fiúk az utolsó pillanatig. Sajnálatos, hogy egy ilyen kaliberű ellenfélnek "külső segítségre" van szüksége a győzelemhez.

Piskóti Zsolt: - Az eddigi mérkőzések alapján most voltunk a legjobbak játékban. Az ellenfél kapusának és a mi helyzetkihasználásunknak köszönhető az, hogy az utolsó percig izgalmas maradt a meccs. A csapat hatalmasat küzdött ezért a három pontért.

A korábbi meccsen

Mándok–Mátészalka 1–0 (1–0)

Mándok, v.: Pethő.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Jánvári, Koszta (Listván), Lusánszki (Bugyi), Maroda, Gyüre, Baglyos, Lakatos, Molnár, Cservenyák (Krajnyák). Edző: Dolhai Máté.

Mátészalka: Szilágyi – Huszti (Paragh), Sárosi, Csáki, Gergely M., Magyari, Bodó, Gergely B. (Szántó), Budaházi, Fejes, Szokolai (Drabik). Edző: Kiss Tamás.

Gól: Maroda.

Dolhai Máté: – Nagy győzelmet arattunk egy nagyon szervezett és jól futballozó csapat ellen. Nem igazán sáfárkodtunk jól a helyzeteinkkel, így kapusunk extra teljesítménye is kellett a sikerhez. Csak dicséret illeti a csapatot, remélem, további motivációt és önbizalmat ez a siker a fiúknak!

Kiss Tamás: – Gratulálok a Mándoknak, de a csapatomból sem tudok senkit elmarasztalni, mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább kiegyenlítsünk. Helyzetek alapján abszolút rá is szolgáltunk volna minimum az egy pontra, de a mándokiak kapusa talán „még a gólt is fogta”.