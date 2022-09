Négy meccset játszottak szombaton a Nyírwetland megyei I. osztály ötödik fordulójában. Az elsőn a Mándok egygólos meccsen tartotta otthon a három pontot szalkaiak ellen. Naményban az eső áztatta pályához a Szpari fiataljai alkalmazkodtak jobban, az eredmény kialakításában a hazaiak hibákkal asszisztáltak. A kemecseieknél Csáki Péter klasszikus mesterhármassal rukkolt ki ami biztosan hazai sikert eredményezett a vendég halásziak ellen. Ahogy illős, a remeklő játékost a hajrában lecserélték, hogy külön is megtapsolhassák. Nyírmeggyesen hiába védett remekül Zán Krisztián, a hazaiak kapusa, a vendég fehértóiak végül megszerezték a három pontot jelentő találatot.

Labdarúgás: Nyírwetland megyei I. osztály, 5. forduló

Vásárosnamény-Szpari II. 1-4 (1-2)

Vásárosnamény, v.: Balogh. Austria-Juice Vásárosnamény: Kardos - Nagy , Géci, Illés, Berec, Bátyi Újvári (Deák), Deskó, Bajusz, Barta, Orosz. Edző: Unciás Rémusz.

Nyíregyháza Spartacus II.: Ressler - Herczku (Légrádi), Oláh, Artner (Ferencz), Gönczör (Vámos), Torkos (Kardos), Tagai, Hunyadi, Nagy, Girdán (Batta), Szücs. Edző: Tudja Dávid.

Gól: Újvári, illetve Torkos 2, Oláh, Girdán.

Unchiás Rémusz: Négy egyéni hibából elkerülhető gólokat kaptunk sajnálom, hogy emllett nem tudtuk kihasználni lehetőségeinket. Egyébként méltó ellenfelei voltunk a Szpari kettőnek.

Tudja Dávid: - Nagyon rossz állapotú pályán magabiztosan nyertünk, gratulálok az egész csapatnak, hogy így tudunk alkalmazkodni a körülményekhez.



Kemecse-Nagyhalász 3-0 (2-0)

Kemecse, v.: Lipcsei. Kemecse: Baráth - Sándor, Hadházi, Boda (Törő), Majoros, Ádám (Mészáros) , Phrakonkham, Hokk Á. (Szaffián), Balogh, Csáki (Mészáros), Hokk B. Edző: Resán Attila.

Nagyhalász: Kőrösi - Varga, Tóth B., Borbély, Kató (Bajusz), Tóth G., Kölcsi, Korsoveczki, Simon (Kerekes), Rőth (Babják) Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Csáki 3. Ifi: 2-6.

Resán Attila:- Klasszikus mesterhármassal megérdemelt győzelem.

Kató István: - A második félidőben rendeben voltunk



Nyírmeggyes-Újfehértó 1-0 (1-2)

Nyírmeggyes, v.: Takács.

Nyírmeggyes: Zán - Domokos (Székelyi), Sivadó (Preg), Nagy, Török (Takács) Ács (Máté), Batizi Pócsi, Folytán, Csatári, Molnár, Hadadi (Gönczör). Edző: Kovács László.

Újfehértó: Nagy - Csáki, Varga, Mezei (Papp), Angyal, Hudák, Zámbó (Bodnár), Pallai, Daróczi, Somogyi (Tábori), Szilágyi (Ács). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Takács , illetve Varga, Zámbó. Ifi: 3-5.

Kovács László: - Minden dicséret megilleti a csapatot, nagyszerűen küzdöttek a fiúk az utolsó pillanatig. Sajnálatos, hogy egy ilyen kaliberű ellenfélnek "külső segítségre" van szüksége a győzelemhez.

Piskóti Zsolt: - Az eddigi mérkőzések alapján most voltunk a legjobbak játékban. Az ellenfél kapusának és a mi helyzetkihasználásunknak köszönhető az, hogy az utolsó percig izgalmas maradt a meccs. A csapat hatalmasat küzdött ezért a három pontért.

A korábbi meccsen

Mándok–Mátészalka 1–0 (1–0)

Mándok, v.: Pethő.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Jánvári, Koszta (Listván), Lusánszki (Bugyi), Maroda, Gyüre, Baglyos, Lakatos, Molnár, Cservenyák (Krajnyák). Edző: Dolhai Máté.

Mátészalka: Szilágyi – Huszti (Paragh), Sárosi, Csáki, Gergely M., Magyari, Bodó, Gergely B. (Szántó), Budaházi, Fejes, Szokolai (Drabik). Edző: Kiss Tamás.

Gól: Maroda.

Dolhai Máté: – Nagy győzelmet arattunk egy nagyon szervezett és jól futballozó csapat ellen. Nem igazán sáfárkodtunk jól a helyzeteinkkel, így kapusunk extra teljesítménye is kellett a sikerhez. Csak dicséret illeti a csapatot, remélem, további motivációt és önbizalmat ez a siker a fiúknak!

Kiss Tamás: – Gratulálok a Mándoknak, de a csapatomból sem tudok senkit elmarasztalni, mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább kiegyenlítsünk. Helyzetek alapján abszolút rá is szolgáltunk volna minimum az egy pontra, de a mándokiak kapusa talán „még a gólt is fogta”.