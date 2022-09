A Nyíregyháza Spartacus tavaly nyáron igazolta le Novák Csanádot. A két méter magas támadó a munkát még Szergej Pacaj vezetésével kezdte meg, a szakembert azonban októberben, a Kecskemét elleni döntetlent után menesztették, a következő fordulóban volt csapata ellen már Feczkó Tamás ült a kispadon. Az aktuális pontvadászatban három vereséget követően augusztusban ismét a váltás mellett döntött a Szpari stábja, Feczkó Tamástól Huszák Géza vette át a csapat irányítását. Így Novák Csanád bő egy év alatt már a harmadik edző keze alatt dolgozik.

– Általában akkor vált edzőt egy csapat, ha nem jönnek az eredmények. Ilyenkor változásra van szükség, legtöbbször az edző esik először áldozatul, de a felelősség közös. Ez rányomja a bélyegét az öltözői hangulatra is, mindenkit megérint, megvisel. Az új tréner új impulzusokat hoz, az addig megszokottból kizökkenti a csapatot, a játékosok pedig tiszta lappal indulnak, igyekeznek bizonyítani, hogy helyük van a pályán – fogalmazott Novák Csanád.

A 26 éves játékos még nem játszhatott hazai pályán, nem tapasztalhatta meg a Szpari-­fanatikusok buzdítását.

– Az előző szezonban Balmazújváros volt az otthonunk, nem volt könnyű dolog, hiszen a „hazai” meccseinkre is utazni kellett legalább egy órát busszal. Ez véleményem szerint rá is nyomta bélyegét a szereplésünkre. Sényőn már komfortosabban érezzük magunkat, közelebb is van, kocsikkal tudunk menni. Kisebb ugyan a létesítmény, de több szurkolónk van itt, mint az előző szezonban. Alig várjuk már, hogy kész legyen a stadionunk.

Novák Csanád az előző szezonban négyszer talált az ellenfelek kapujába, ebben a kiírásban ezt a mennyiséget már most elérte, pedig még csak nyolc fordulón vagyunk túl.

– Az első nyíregyházi évem nem sikerült túl jól, ez nagyon bosszantott. Úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnom a góllövő cipőmet. A csapat találatainak közel felét én szereztem, úgy érzem, bíznak bennem, keresnek a labdával. Ez számomra nem teher, viszont nagy felelősség.

Az előző fordulóban pimasz góllal szerzett vezetést a hétvége leggólgazdagabb másodosztályú bajnokiján a Kazincbarcika ellen. A Szpari játékosa előbb védőjét, Szekszárdi Tamást csapta be, majd a kapust, Megyeri Gábort leültette, mielőtt a kapuba passzolt volna.

– Beindultam két védő közé, Pantovicstól kaptam a labdát, a keresztező védő mellett visszahúztam azt. Már csak a kapussal álltam szemben, aki túl közel volt hozzám, így elhúztam mellette, majd a kapuba lőttem – elevenítette fel a szépségdíjas találatot.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap a Magyar Kupában a hajdú-bihari megye egyes Monostorpályi vendége lesz a legjobb 32-be jutásért.

– Ugyanúgy készülünk, mint egy NB II.-es meccsre, teljes kerettel megyünk, célunk a továbbjutás – zárta Novák Csanád.