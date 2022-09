Az első benyomás fontos. Tisztában lehettek ezzel a Fatum-Nyíregyháza játékosai is, akik a Fatum Property Kupán jó visszajelzést adtak vezetőedzőjüknek és alighanem a szurkolókban is kellemes érzést keltettek játékukkal.

Mint ismert, a nyáron szinte teljesen újjáalakult csapat a saját rendezésű felkészülési tornájának első napján 3:0-ra legyőzte az Újpestet, majd szombaton ötszettes csatában maradt alul a Békéscsabával szemben. Az újak közül remek játékkal mutatkozott be Yagmur Karaouglu, Anija Jurdza és a torna legponterősebb játékosa, Selena Leban is. Külön öröm, hogy Földi Boglárka, Rufin-Martinez Lilian és Tolnai Viktória személyében pályára léptek saját nevelésű fiatalok.

Ami két mérkőzés után szembetűnő volt, hogy a nyíregyháziak játékosai lelkesen röplabdáztak, képesek egymásért küzdeni és játéktudásuk is arra predesztinálja őket, hogy a bajnokságban szép pillanatokat szerezzenek a szurkolóknak.

– Nyáron sok mindent megváltoztattunk a csapatnál, kevés játékos maradt az előző keretből, olyan újakat hoztunk, akik beillenek az elképzelésembe: vagyis fiatalok, motiváltak, nagy bennük a potenciál és képesek küzdeni – fogalmazott Leonidasz Gaitanakisz vezetőedző. – Fontos volt számomra, hogy az öltözőben minden rendben legyen, azt akarom, hogy csapatot alkossunk a pályán és azon kívül, összetartsunk akkor is, ha rosszabbul teljesítünk. A hétvégi torna még csak a kezdet, meglátjuk, hogyan alakulunk a továbbiakban. Mindenki számára első teszt volt ez a két nap, jó visszajelzést kaptam.

– A lányok szeretnek együtt játszani, láttam, hogy meg akarják mutatni, mi van bennük – folytatta. – Természetesen sokat kell még dolgoznunk, csupán egy hete vagyunk együtt ebben a formában, de tetszett ahogy küzdöttünk és bízom benne, hogy még jobbak leszünk. Néhány játékosunk később kapcsolódott be a felkészülésbe, egy négyes ütőt és egy centert továbbra is várunk. Őket is be kell majd illesztenünk, így a taktikát is majd később alakítjuk ki. Vannak természetesen alapvető dolgok, illetve megvan a rendszer, amiben játszunk, az ellenfeleink taktikájával és játékával ugyanakkor még nem foglalkoztunk.

A vezetőedző hozzátette, remek atmoszférában játszottak hétvégén, öröm volt érzékelni a szurkolók reakcióját, amikor becserélte a saját nevelésű játékosokat. Mint mondja, nagy energiát kaptak a lelátóról.

A Fatum kerete ezen a héten egy török centerrel bővül. A játékos edzésben van, már a nyíregyházi szakmai stábtól is kapott programot. A tervek szerint ő is játszhat a hétvégi, békéscsabai felkészülési mérkőzésen.