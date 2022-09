Nagyecsed–Kállósemjén 2–1 (1–0)

Nagyecsed, 200 néző, v.: Paráda. Nagyecsed: Makó – Sarkadi (Kóka), Zámbó, Terdik, Tóth, Urbin (Rácz), Pócsi, Bulyáki K. (Bulyáki A.), Erdős, Bernáth, Hadházi (Nyíregyházi). Edző: Kósa József. Kállósemjén: Ovszijenko – Kornutjak (Docsa), Lakatos B., Marozsán Zs., Szabó, Pekk, Fodor (Vass), Lakatos L., Hamza, Danó (Lakatos J.), Gömze. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Gól: Hadházi, Terdik, illetve Fodor. Kiállítva: Lakatos B. (53.). Ifi: 1-1.

Kósa József: – Nagyon jó csapat ellen megérdemelt győzelmet arattunk, a nagyobb akaránsnak köszönhetően. Gratulálok a srácoknak.

Gáll László egyesületi elnök: – Ezt az érzést nagyon régen tapasztaltuk, de én úgy gondolom, ennyi pontosan elég is volt belőle. Ahogy elhagytuk ezt a gusztustalan pályát, le is zártuk ezt a mérkőzést, csak a következő feladatra készülünk és koncentrálunk. Ilyen körülmények között futballozni nem, csak birkózni lehet. Emellett a játékvezetés is minősíthetetlen és egyoldalú volt, ennyit egyetlen egy spori sem tévedhet! (nyilatkozat forrása: szabolcsfoci.hu)

Csenger–Balkány 5–0 (3–0)

Csenger, 180 néző, v.: Hegedűs. Csenger: Sas – Popovics, Nagy, Csorvási (Peterman), Antal, Oláj (Szedlacsek), Barcsay M. (Henkel), Nyéki, Mészáros, Lengyel (Katona), Bence (Jónás). Edző: Barcsay István. Balkány: Szalánczi. – Tóth (Kertész), Sándor, Fodor, Haller (Aranyos), Vasas (Gajdos), Tőkés (Selymes), Németi (Ungvári), Pallai, Kerecsen, Mányi. Edző: Mirgai László. Gól: Nyéki, Barcsay M., Oláj, Jónás, Peterman.

Barcsay István: – Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok is felvették a ritmust és hozzá tudtak tenni a csapat játékához. Ezzel bizonyítva, hogy jó úton járunk. Gratulálok a csapatnak. Győzelmünket törzsszurkolónk unokájának, Gál Áronnak ajánljuk.

Mirgai László: – Jól kezdtük a mérkőzést, több ziccert is kialakítottunk. Aztán egy lecsorgó labdából vezetést szereztek a hazaiak, fiatal csapatom innentől kezdve védekezésben elkövette a hibákat. Sajnos ez vereséghez vezetett, de nem volt ekkora különbség a két csapat között. Gratulálok a Csengernek!

Nyíregyháza II.–Ibrány 4–0 (1–0)

Nyíregyháza, Örökösföld, 120 néző, v.: Fehér. Nyíregyháza II.: Talián – Herczku, Kardos, Hunyadi, Torkos (Batta), Oláh (Tangel), Tagai, Szerető, Nagy G. (Légrádi), Girdán (Ferencz), Szűcs (Vámos). Edző: Tudja Dávid. Ibrány: Tóth – Bégányi (Pápa), Mező, Molnár (Horváth), Kállai, Kiss (Blága), Nagy E. (Bészély), Szikszay (Nagy D.), Udovik, Kecskeméti, Zubora. Edző: Kató István. Gól: Oláh 3, Torkos (11-esből).

Tudja Dávid:.- Közepes iramú mérkőzésen ekkora arányban is megérdemelt a győzelmünk.

Kató István: – Az első félidőben a játék és a hozzáállás olyan volt, ami minden meccsen elvárható a csapattól. A szünet után a tapasztalatlanságunk és a gyorsan bekapott gól miatt sok hibával játszottunk. Gratulálok a Nyíregyházának!

Mátészalka–Vásárosnamény 4–0 (1–0)

Mátészalka, 160 néző, v.: Papp. Mátészalka: Szilágyi – Huszti (Paragh), Sárosi, Gergely, Csáki (Szabó), Magyari, Bodó, Gergely (Lyáh), Budaházi, Fejes (Drabik), Szokolai (Hevele). Edző: Kiss Tamás. Vásárosnamény: Kardos – Géczi, Bátyi, Újvári P. (Újvári A.), Berec, Illés (Deák), Deskó, Nagy, Bajusz, Bartha, Orosz. Edző: Unchiás Rémusz. Gól: Szokolai 3, Drabik.

Kiss Tamás: – Úgy érzem, hogy az idény eddigi legjobb játékát nyújtottuk, így megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Ha kicsit jobban sáfárkodunk helyzeteinkkel, nagyobb is lehetett volna a különbség.

Unchiás Rémusz: – Nagyon gyenge támadójátékkal rukkoltunk elő, így megérdemelten nyertek a hazaiak.

Nyírmeggyes–Mándok 2–4 (0–1)

Nyírmeggyes, 120 néző, v.: Vitkai. Nyírmeggyes: Zán – Domokos (Murányi), Sivadó (Molnár), Nagy, Török, Ács, Batizi-Pócsi (Székelyi), Folytán, Csatári, Szondi, Hadadi (Máté). Edző: Kovács László. Mándok: Lőrincz – Nardai (Listván), Ari (Molnár), Köblös, Jánvári, Koszta, Lusánszki, Maroda, Gyüre, Baglyos (Lakatos), Cservenyák (Bugyi). Edző: Dolhai Máté. Gól: Török 2, illetve Gyüre 2, Baglyos, Zán (öngól). Kiállítva: Köblös (62.). Ifi: 0-4.

Kovács László: – Az első 70 percben a srácok betartották a taktikai utasításokat, a mérkőzés hátralévő részére azonban nem találok szavakat.

Dolhai Máté: – Fordulatos meccs volt. Elkerülhető hibáknak köszönhetően a második félidőben hátrányba kerültünk, aztán egy kiállítás is sújtotta a csapatot. Erre a csapat nagyszerűen reagált és rendkívüli hozzáállással sikerült megfordítani a meccset, teljesen megérdemelten! További sok sikert a Nyírmeggyesnek.