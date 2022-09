Három remek győzelem után a Kisvárda vasárnap hazai pályán kikapott a Budapest Honvédtól. A szabolcsiaknak ez volt idénybeli első vereségük, nem mellesleg ezzel megszakadt 12 mérkőzés óta tartó veretlenségi szériájuk.

Nem érvényesült a játékuk

– Egyszer minden sorozat véget ér, mindamellett bármikor elfogadnám, ha hat veretlenül megvívott mérkőzést követően következik egy vereség – reagált a felvetésre Török László, a Kisvárda Master Good vezetőedzője, majd rátért a mérkőzés értékelésére. – Azt már a meccs előtt is mondta, hogy ezt a Honvédot nem szabad senkinek alábecsülnie, mert sokkal több van bennük, mint amit a tabella mutat. Sajnos nem érvényesült a játékunk, ritmustalanok voltunk, az átmeneteink lassúak, körülményesek voltak.

Az már szinte megszokott, hogy a Kisvárda mérkőzésre mérkőzésre alaposan felforgatja kezdő tizenegyét. Ettől a szokásától most sem tért el a szabolcsiak szakmai stábja, a hét közben „pihentetett” játékosok közül vasárnapra hatan (Anton Kravcsenko, Matheus Leoni, Bohdan Melnik, Jasir Asani, Rafal Makowski és Jasmin Mesanovic) visszakerültek a fővárosiak ellen bevetett csapatba.

– Ezúttal hiába cseréltünk hatot senki nem tudott hozzátenni ehhez a mérkőzéshez, de hát ilyen a futball. Ehhez kellett egy ellenfél is, aki gyorsan zárt vissza, majd edzőjük át is szervezte csapatát, amikor jöttek az íveléseink, magasított a hátsó alakzatban.

A fővárosiak a korábbi ötvédős rendszerük helyett legutóbbi két mérkőzésükön négyhátvédes rendszerre váltották, sikeresen, hiszen gólt sem kaptak azóta.

– Jöttek be oldalról labdák, sokszor sikerült mögéjük kerülnünk, azonban beadásaink nem találtak embert, vagy nem úgy érkeztünk, ahogy kellett volna. Ezek is mi vagyunk, meg azok is mi voltunk, amikor Makowszki a tizenhatosról fejelt gólt.

BB

Labdarúgás: NB I.

Lapzárta után véget ért mérkőzés

Újpest –Ferencváros 0–6 (0–4)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6981 néző. Vezette: Bognár T. Gól: Zachariassen (9.), Boli (24.), (45.,11-esből), A. Traroré (32.), Auzqui (67.), R. Mmaee (89.).

A bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 5 5 – – 15–1 15

2. Kisvárda 7 4 2 1 16–9 14

3. Kecskeméti TE 7 3 3 1 10–6 12

4. Zalaegerszegi TE 6 3 1 2 13–9 10

5. Puskás Akadémia 7 2 4 1 7–5 10

6. Paksi FC 6 2 2 2 12–13 8

7. Budapest Honvéd 7 2 2 3 7–12 8

8. Debreceni VSC 7 1 4 2 10–13 7

9. Mol Fehérvár 6 2 – 4 7–11 6

10. Mezőkövesd 7 1 2 4 8–15 5

11. Vasas FC 7 – 5 2 6–8 5

12. Újpest FC 6 – 3 3 4–13 3