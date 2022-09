Mátészalkán nagy várakozás előzte meg a helyi MTK és az Újpest Magyar Kupa-összecsapását. Nem mindennapos, hogy NB I.-es csapat tétmérkőzésre érkezik a Szatmárságba, így érthetően sokan voltak kíváncsiak arra, hogy Kiss Tamás együttese hogyan áll helyt a fővárosi lila-fehérek ellen.

A hazaiak megfogadták edzőjük tanácsát, felszabadultan játszottak a találkozó elején, aminek korai vezető gól lett az eredménye. A mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor a szalkaiak játékban felvették a versenyt első osztályú ellenfelükkel, ám a fizikai különbség miatt kijött a háromosztálynyi különbség, így az Újpest 6–1-re győzött.

– Ha most játszanánk a mérkőzést, akkor sem változtatnék sok mindenen – értékelt Kiss Tamás. – Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, így a kiesés miatt nem is bánkódunk különösebben. Amiatt vagyok kicsit csalódott, mert két-három gólt mi ajándékoztunk az Újpestnek. Ezek nélkül szorosabb lehetett volna a végeredmény. Pozitívum, hogy a kilencven perc alatt nem tudott ziccert kialakítani az ellenfelünk, nem arról szólt a mérkőzés, hogy a kapuban bravúrt bravúrra kellett halmozni. A második félidőben – annak is különösen a vége felé – szervezetlenek voltunk, ez már picit a fáradtságnak betudható. A gyorsaságukkal, a magasságukkal és a fizikai erejükkel nem tudtunk mit kezdeni. Diabyt például pontrúgásnál nehéz tartani még az NB I.-ben is, az első góljuk is abból született, hogy ő lefejelte a labdát.

Az edző elmondása szerint csapata helyén kezeli a vereséget, inkább a találkozó pozitívumait fogja meg.

– Kedden beszéljük át bővebben a mérkőzést, de elsőre azt szűrtem le, hogy mindenki pozitív élménynek fogta fel. Megtapasztalták, hogy mi a különbség a két osztály között. Voltak, akik felszabadultan futballoztak, akadtak jó teljesítmények, Huszti Petit ki kell emelnem. Elmarasztalni senkit nem tudok. Ez egy igazi futballünnep volt Mátészalkán – tette hozzá az edző.

Az újpestiek vezetőedzője, Milos Kruscsics is hasonlóan vélekedett. A szerb tréner szimpatikusan nyilatkozott a szombati összecsapásról.

– Fantasztikus légkörben fogadtak minket, igazi fociünnep volt Mátészalkán – fogalmazott a mester. – Imádunk ilyen közegben, hangulatban, ilyen szurkolók előtt játszani, mert ez a futball lelke, mindannyian így kezdtük, jó visszatérni a gyökerekhez. Egy ilyen találkozó fontos a helyi csapatnak, a régiónak, mi is élveztük az itt töltött órákat. Szeretem a Magyar Kupa lebonyolítását, hogy az NB I.-es csapatok alacsonyabb osztályúakkal mérkőzhetnek meg. Ez nekik is kiváló lehetőség, hogy megmutassák magukat. Pozitív továbbá, hogy hétvégére teszik a meccseket, vagyis a hétköznap dolgozó emberek el tudnak jönni támogatni a csapatukat. Ez jót tesz a magyar labdarúgásnak.