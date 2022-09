Hétvégén rendezték a Magyar Kupa harmadik fordulóját, amelyen az élvonalbeli Kisvárda Master Good vasárnap az NB III. Keleti csoportját vezető BVSC-Zugló otthonában érvényesítette a papírformát (0-2) és jutott be a legjobb 32 közé.

– Egy percig sem forgott veszélyben a továbbjutásunk, az első félidőre mondható el, hogy kimondottan jó ritmusban is játszottunk, és ekkor szereztük meg a góljainkat is. Végig irányítottuk a mérkőzést a nagyon szervezetten védekező BVSC ellen. Ezt a védelmet sikerült áttörni, a több kihagyott helyzet ellenére is magabiztosan jutottunk tovább – mondta a mérkőzést követően Török László vezetőedző az együttes hivatalos honlapján.

A találkozón először szerepelt a kisvárdai kezdőcsapatban Vida Kristopher, aki mutatós gólt szerezve juttatta 2–0-s előnyhöz együttesét. A 27 éves játékos a kezdőcsapat tagjaként csaknem nyolcvan percet töltött a pályán.

– Nagyon örülök, hogy be tudtam találni, nagyon sokat dolgoztam érte. Amióta itt vagyok, csereként valamennyi bajnokin lehetőséghez jutottam, de a gólszerzés nem sikerült, jól esik, hogy megtört végre a jég. Örülök a csaknem nyolcvanperces játéklehetőségnek, és fontos gólt is sikerült szereznem, mert az ilyen csapatok ellen a minimális előny nagyon veszélyes, kellett a második találat ahhoz, hogy megnyugodjunk. Profin álltunk a meccshez, a gólom pedig szépre sikeredett, és azt a nagymamámnak szeretném küldeni, mivel most lett nyolcvanéves – fogalmazott a játékos a csapat honlapján.

A Nyíregyháza Spartacus szintén alacsonyabb osztályú ellenfél ellen jutott tovább a következő körbe. Huszák Géza együttese a Hajdú-Bihar megye egyes Monostorpályi otthonában nyert 2-0-ra. A Szpari vezetőedzője szűkszavúan így értékelte a találkozót.

– Továbbjutás volt a cél, amit teljesítettünk.