A hazaiak jöttek ki élesebben az öltözőből, rövid idő alatt egyenlítettek, majd három gólos előnyt építettek. A koreográfia a következő volt: Mátéfi Dalma védett, Karnik Szabina, Juhász Gréta, Mérai Maja pedig szállította gólt. Az MTK mestere nem is várt tovább, másodszor rendelte magához övéit. Nem tudott azonban érdemben belenyúlni a mérkőzésbe, a Kisvárda továbbra is tartotta előnyét. Akijama továbbra sem tudott hibázni, a 44. percben már a tizedik gólját szerezte és a védekezés is jól összeállt, az MTK a második játékrész első negyedórájában mindössze háromszor volt eredményes.

Siska Pálma is elkapta a fonalat, Mérai Maja találatával már hat volt közte, ekkor az MTK mestere kihasználta harmadik időkérési lehetőségét. Utolsó erejüket összeszedve küzdöttek Mészáros-Mihálffy Adriennék, de nem tudtak közelebb férkőzni, a hazaiak jól sáfárkodtak előnyükkel. Öt perccel a vége előtt Bakó Botond újabb tanácsokkal látta el játékosait, akik meg is fogadták azokat és végjátékot uralva megnyerték a mérkőzés

Kisvárda Master Good SE–MTK 32-28 (14-15)

Kisvárda, 450 néző, v.:Asztalos, Szalay.

Kisvárda: Graovác – Udvardi, Karnik 5, Sápi, Bouti 2, Szarková 1, Sztamenics. Csere: Mátéfi (kapus), Akijama 11/7, Siska 3, Juhász 4, Habánková, Trúnková 3, Mérai 3. Edző: Bakó Botond.

MTK: Győri – Grosch, Kekezovity 3, Mazák-Németh 1, Szabó L. 2, Szabó K. 2, Sallai 1. Csere: Suba (kapus), Koronczai 1, Pelczéder, Román 3, Mészáros-Mihálffy 4, Simon 6, Pál 5/5. Edző: Vida Gergő.

Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 8/7, illetve 5/5.

Az eredmény alakulás: 6. perc: 2-1, 11. p.: 4-3, 17. p.: 4-5 20. p.: 6-10, 29. p.: 14-14, 37. p.: 18-15, 46. p.: 25-19, 52. p.: 27-23, 57. p.: 29-26.

Mesterszemmel

Bakó Botond: – Egy kis időnek el kellett telnie, hogy oldódjon a csapat. Az első félidőben volt egy hullámvölgyünk támadásban passzívak voltunk, védekezésben túl közel engedtük az MTK játékosait, ebből megszórtak bennünket és a kapusteljesítményünk is gyenge volt. A második félidőben Mátéfi Dalma szépen felépítette magát, ez kellett a sikerhez. Azt gondolom a lőtt gólok számával elégedett lehetek, a kapott huszonnyolc viszont sok. Mindenki hozzátett a mérkőzéshez, fontos volt, itthon tudtuk tartani a két pontot. Örülök a lányok teljesítményének, mert négy gólos hátrányban sem ijedtek meg, ebből lehet építkezni a jövőben.

Vida Gergő: – Az első húsz percünk rendben volt védekezésben és kapusteljesítmény is párosult hozzá. Aztán a technikai hibáinkat kihasználva a Kisvárda dobott pár lerohanás gólt, de a félidő végére összeszedtük magunkat, így előnnyel várhattuk a folytatást. A második félidőbe nagyon rosszul mentünk bele és a Kisvárda kapusa is elkezdett védeni, ezzel meg is fordult az állás. Ami pozitívum, hogy nem adtuk fel, mentünk végig. Egy hete csatlakoztak hozzánk páran, építkezünk tovább. Bízom benne, ha többen leszünk komolyabb játékerőt fogunk képviselni.